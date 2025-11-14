豐原五口命案偵結 王家女婿這樣說…議員痛批主嫌「最好關到死」

台中豐原一家五口命案偵結起訴後，台中市議員謝志忠不但是唯一接受王家陳情的民意代表，面對王家五口最終選擇輕生的慘劇，得知起訴書內容後表示，李姓團主對王家是一個精心策劃的「養套殺」模式，從假投資到真詐騙，再加上高利貸跟暴力討債，希望司法機關應該要「重判、重判、重判」。

謝志忠並轉述正在屏東工作的王家女婿，由於目前是職業軍人，不方便來到豐原出席記者會，但透露簡訊表達一句話「只要他有得到應有的懲罰就好！」表達心中無以復加的悲痛。

謝志忠並說，像李姓團主集團這樣子泯滅人性，簡直到了人神共犯的程度，甚至直接造成了王姓一家五口生命的死亡，全家死得非常冤枉，認為對李姓團主應有的懲罰，就是重判、重判、重判，最好關到都不要出來，最好不要再危害社會了。

謝志忠指出，案發136天前，王爸爸、王媽媽跟大女兒來到服務處來，大家認真懇談討論了72分鐘，對照今天的起訴書內容，可以證明這五個生命死得很冤枉，李姓團主這個詐騙集團尤其泯滅人性、人神共憤，特別是王媽媽在遺書中說，「到死都不知道公司的名地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢；無止境的壓榨、無止境的還債，才決議全家用燒炭的方式輕生。」

謝志忠並稱，張姓美容師在打給王家二女兒的一通賴電話中，由於是用擴音播放出來的，內容敘述說他們王家被李姓團主引導去彰化用房子要借200萬，200萬每個月的利息是8萬塊，特別是這200萬借了後，錢不是給王家，而是被李姓團主拿走，此外，也明顯聽到張姓美容師威脅王家說「難道現在欠債都不用還了嗎？欠錢都不用利息的嗎？」合理懷疑張姓美容師也是共犯結構之一，法院一定要毋枉毋縱。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980