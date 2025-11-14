快訊

豐原五口命案「李團長」瞎扯擁1億會員、自認沒錯 龐氏騙局手法曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙走上絕路，台中地檢署查出「李團長」李姓女子以團購、刷卡買黃金保證獲利話術，狠詐王家等人1536萬。李雖空言辯稱團購會員超過1億人，但檢方查出，李女並無投資管道，而是任意挪用被害人資金，就是「龐氏騙局」，後金補不上前金才爆發。

中檢查出，李女（49歲）向王家五口、7名被害人以「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元。王家人後拒絕繼續投錢，李就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇，逼的王家五口走上絕路。

檢方發現，李女手法以經營網路團購事業，要投資人先交50至100萬元不等「團購會員費」加入會員，保證每月可獲本金的10％利潤；另「變賣黃金賺取利潤」，要投資人刷卡買1兩黃金，再將黃金交給她，就能獲4000至1萬元利潤，李還會幫繳刷卡費。

檢方訊時，李女否認詐欺，辯稱「都是他們主動來找我加入投資」，自己都有拿款項去經營網購、轉投資，讓錢在這些投資人中間滾，還稱「我這樣的做法沒有錯。」

其他被害人供稱，經李女遊說團購、黃金投資，李稱不用負擔成本、不用看訂單，也不用進貨就能等著分潤，今年起李屢屢拖延付利潤，自己擔心越陷越深才拒絕。

被害人表示，起初本金僅10萬元，李卻勸他去車貸加大投資款。還有人說，李稱有管道可將黃金賣的比市價高，只有親近的人才能參加，依李方案刷卡買黃金後，對方卻不依約幫繳卡費，直到7月豐原五口上新聞後，李才幫繳清。

有人質疑李女「變賣黃金賺取利潤」模式，其稱投資人刷卡買1兩黃金約10萬元，將黃金交給李，李就會支付投資人4000至1萬元不等利潤，還會幫繳刷卡費，這樣要如何賺價差？李卻拒絕告知，還稱「你也不用知道那麼多。」且事前根本也沒告知，想退出投資要提前說、支付違約金。

當舖業者證稱，李女2019年經濟狀況差、債信不佳跳票，對外負有2000多萬元債務，仍持續借錢；李女的債主也說，前後借款2500萬元給李，李自稱公司生意好，卻提不出任何記帳資料，現場團購倉庫布滿灰塵，進銷貨狀況不符實情。

多家銀樓表示，沒提供優惠價格給李女，且一般客人不會在銀樓刷卡買黃金後短期賣出，這樣會虧錢。

檢方發現，李女2023年沒申報所得，2024年申報所得僅2400元，顯無經營團購、支付投資人利潤能力，且李2020年起遭銀行強制停卡5張，信債不佳。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女（中），痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照
檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女（中），痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照

黃金 投資人 被害人
×

