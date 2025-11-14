快訊

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷

豐原5口命案起訴求刑15年 鄰居怒太輕：關個幾年又出來騙人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中豐原一家5口命案，全家人因遭詐騙投資輕生，震驚全國，檢方時隔3個多月，今天終於依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪偵結，起訴關鍵人物李姓女團購主，並具體求刑15年，但讓鄰居不滿地表示，這種害人一家慘死的惡人，檢方求刑的刑度太輕了，呼籲台灣司法一定要提高詐騙案件的刑度，法官更應從重量刑，以懲治壞人。

網友更忿忿不平地說，不只李姓團購主的惡行，另一名關鍵人物張姓美容師如今仍舊逍遙法外，。今日台中檢方起訴李姓團主求刑得知判決後直呼太輕，關個幾年又出來騙人。

李姓團購主的詐騙惡行，導致豐原王姓一家5口輕生的命案，相鄰的店家聽聞起訴後，大多不願表達意見，王家的軍品商店招牌如今早已全部拆下來，據知屋主本就是王家的親戚，目前正在重新裝潢待租，而隔壁手機行今天則拉下鐵門未營業。

鄰居則不捨地說，王家夫妻都是老實人，曾見過身材壯碩的李女，態度凶狠的到王家逼債；指出李女害死5條人命，但關個幾年就放出來了，應該要判更重，當地居民也說，「這種害人一家慘死的惡人，檢方求刑的刑度太輕了」，台灣當前詐騙案件太猖獗，呼籲「法，不能向不法讓步」，一定要加重詐騙犯刑度。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中豐原一家五口命案今偵結起訴，王家原本商店招牌如今早已全部拆下來，而隔壁手機行今天則拉下鐵門未營業。記者黑中亮／攝影
台中豐原一家五口命案今偵結起訴，王家原本商店招牌如今早已全部拆下來，而隔壁手機行今天則拉下鐵門未營業。記者黑中亮／攝影

詐騙 團購主 命案
台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」

一家五口深陷詐騙、恐嚇深淵，最後全家尋死以求解脫，連報警自救都不敢，更加凸顯詐騙猖獗，流淌多少人血與人命？

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十...

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁...

台中豐原的王家5口陷入黃金投資詐騙，7月初全家集體走上絕路。檢方調查發現，主嫌「李團長」李姓女子，詐騙王家及其他7名受害人共計1500多萬元，當王家欲退出投資時，她竟以虛構合約逼迫索取500萬元違約金，最終釀成悲劇。檢方14日起訴李女，向法院求處15年以上徒刑。依照過去實務經驗，到了法院量刑會再減少，換算下來，1條人命連3年都不值，打詐國家隊的戰犯，司法絕對跑不掉。

