邱議瑩：捐款者非詐團 散布不實言論不道歉就提告

中央社／ 台北14日電

有網友將詐騙集團太子集團控股成員，指為民進黨立委邱議瑩政治獻金捐款人。邱議瑩今天出示身分證影本強調，捐款人林英傑是她的朋友，與詐騙集團的林英傑是不同人，只是同名同姓。部分政論名嘴及媒體未經查證散布播不實言論，3天內澄清道歉否則提告。

邱議瑩上午在律師王宏濱陪同下在立法院舉行記者會。她表示，2天前有網友在社群媒體發文，公布疑似同名同姓的太子集團成員捐款給她，當天她立刻發表聲明澄清，捐款給她的人，根本不是詐騙集團成員。遺憾的是，當天下午仍有電視台政論節目主持人及名嘴，公然指名道姓影射。

邱議瑩表示，包括節目主持人及名嘴，在政論節目上公然指控，甚至以懷疑的口氣說，「邱議瑩說捐款給她的人，最好是同名同姓啦」，這樣的言論已超越言論自由範疇，對她個人清譽造成相當大的影響。

邱議瑩出示以捐贈人「林英傑」在監察院網站搜尋政治獻金捐款人的檢索資料，共計14筆。她說，這些林英傑們，有捐款給她，還有捐給立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、同黨立委吳思瑤等，這些林英傑是不是同一人，可以從身分證字號前3碼去辨識，顯然都不是同一人。

邱議瑩還出示選舉期間開立的政治獻金收據，及捐款給她的林英傑身分證影本，她表示，捐款給她的林英傑是她的朋友，家住高雄，根本不是詐騙集團的人，而她第一時間發聲明澄清，沒有得到媒體、政論名嘴公平的對待，而是持續用懷疑、輕蔑的口吻污衊她，因此她委請律師進行後續法律行動。

王宏濱指出，監察院政治獻金平台用「林英傑」得到的查詢結果有14筆，從身分證字號前3碼就知道是不同人，捐款對象更遍及各政黨。影射的網友片面擷取容易混淆的畫面傳上網，是明知同名同姓，還刻意扭曲帶風向，屬主觀惡意的誹謗行為，「不是一句同名同姓可以擺脫罪責」，部分媒體在邱議瑩發出聲明後，未經查證或平衡報導，隨之起舞，媒體及名嘴要負的責任都一併追究。

邱議瑩表示，她一定會對名嘴及節目主持人提告，希望他們澄清道歉，如果3天內沒有澄清或道歉，會持續採取法律行動，也包括在網路社群惡意攻擊、含沙射影的網友，也一併提告。

邱議瑩 詐騙集團 太子集團 政治獻金
相關新聞

「無止盡的壓榨、無止盡的還債」豐原五口命案 檢曝王家遺書血淚真相

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓...

豐原五口枉死！遭「虛構合約」強索違約金 檢嘆非笨而是主嫌太惡

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資，7月初集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐...

「太子集團鉅款怎進台灣？」李家同痛批金融監管失靈：等FBI通知才知道

作家李家同今(14)日在臉書發文表示，他對太子集團的資金能順利匯入台灣深感不解，並痛批台灣金融監理「形同虛設」，呼籲政府向社會說明資金流向究竟如何未被查覺。

太子集團打破沈默：強烈否認不法、爭取時間證清白

跨國犯罪團體「太子集團」董事長陳志於10月遭美國制裁並遭沒收資產。太子集團近日透過聲明「堅決否認」陳志曾涉入任何非法活動...

ETmeta元宇宙假投資詐騙7億餘元 10人起訴主嫌求刑10年

ETmeta元宇宙假投資詐騙體育愛好者高達7億元，台北地檢署二度搜索今全案偵結，ETmeta平台台灣區負責人吳承紘、何芳...

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月3日被發現走上絕路，台中地檢追查背後詐騙集團，查出發起團購黃金的「李團長...

