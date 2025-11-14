快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

「太子集團鉅款怎進台灣？」李家同痛批金融監管失靈：等FBI通知才知道

聯合新聞網／ 綜合報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，日前指揮調查局前往「和平大苑」搜索，查扣太子名下公司持有的11戶豪宅、48個停車位。 圖／調查局提供
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，日前指揮調查局前往「和平大苑」搜索，查扣太子名下公司持有的11戶豪宅、48個停車位。 圖／調查局提供

日前爆出的「太子集團」跨國詐騙案震驚社會，該集團成員在台多年、擁豪宅名車，引發外界質疑錢流如何進出。作家李家同今(14)日在臉書發文表示，他對太子集團的資金能順利匯入台灣深感不解，並痛批台灣金融監理「形同虛設」，呼籲政府向社會說明資金流向究竟如何未被察覺。

李家同指出，自己曾因收到弟弟寄來、用於捐款的5,000美元支票而被銀行要求提供證明，甚至海外出版的版稅匯入也經常遭調查。他感嘆：「一般人匯5,000美金都要查得這麼嚴，但太子集團賺的是巨大不明資金，難道可以輕易匯進台灣？」

他質疑，太子集團在海外從事詐騙，其資金不可能手提入境，且新聞披露該集團成員在台置產、購買名車，生活奢華，「這些錢究竟怎麼進來的？他們總不會只匯了5千美金吧？」認為該集團可能利用加密貨幣進行洗錢，但即便如此，最終仍要轉換成新台幣並存入金融機構，「總不能放在家裡。所以我還是不懂，銀行發現有人持有鉅額存款，總要調查一下吧？」

他點名政府與金融體系有責任說明資金如何流動，包括：詐騙金流如何未被金管會與銀行稽查？太子集團如何在台設立公司？又以什麼名義合法化？調查局為何完全不知情？

李家同更批評：「美國FBI早就在調查他們，要不是FBI告訴我國的檢調單位，我們可能到現在還不知道太子集團是一個詐騙集團。」呼籲政府應全面檢討金融監管漏洞，向社會交代詐騙金流如何滲透台灣，避免類似情況再度發生。

