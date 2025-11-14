豐原五口枉死！遭「虛構合約」強索違約金 檢嘆非笨而是主嫌太惡

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資，7月初集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等人1536萬，還以「虛構合約」逼繳違約金，檢方曝露的王家遺書明白寫下「我們笨、被騙」等語；檢察官直言，本案非被害人「笨」，而應歸咎李女之「惡」。

台中地檢署查出，李女（49歲）利用「龐氏騙局」向王家五口，還有其餘7名被害人，以發起「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元；後來王家人察覺異常拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇。

檢方查出，王家大女兒在遺書上稱「我們笨、被騙」等語，但檢察官直言，本案肇因並非被害人的 「笨」，而應歸咎於李女之「惡」，李女以深情厚貌之態接近王家，以詐騙、恫嚇，終陷一家於絕路。

檢方起訴指出，李女利用經濟犯罪上的「龐氏騙局」，將後續收取投資人交付的「加入團購會員費」，作為支付她應允其他前期投資人的保證獲利部分，以製造團購獲利甚巨假象，其向王家五口，還有另7名被害人發起團購。

檢方查出，李李女佯稱，她經營網路團購事業，投資人先交50至100萬元不等「團購會員費」加入會員，保證每月可獲本金的10％利潤，且保證還本，一共詐得500萬8000元投資款。

另外，李女還可「變賣黃金賺取利潤」，只要投資人提供信用卡自行刷卡，或由她代刷卡在銀樓購買黃金，再將黃金轉交給她，每刷卡買1兩黃金約10萬元，她就會支付投資人4000至1萬元不等利潤，並由她繳納購買黃金的刷卡費用，一共詐得1035萬7003元。

檢方發現，李女還會盜刷被害人信用卡、將詐款匯到先生、兒女，還有張姓美容師的戶頭內，用以支付她欠債、繳房租。

而王家大女兒也發現，依李女指示刷卡買黃金，但李卻常常沒依約按時幫繳卡費，遂表達不願繼續投資，李明知雙方事前根本沒簽約，卻以虛構的「不投資需3個月前告知，否則須賠償本金加已領利潤」條款，恫嚇對方因破壞公司運作，並索討違約金。