「無止盡的壓榨、無止盡的還債」豐原五口命案 檢曝王家遺書血淚真相

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子因背負債務就以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬；檢方在新聞稿及起訴書也曝光了王家遺書，內容寫下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，揭露一家絕望心聲。

台中地檢署查出，李女（49歲）利用「龐氏騙局」向王家五口，還有其餘7名被害人，以發起「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元；後來王家人察覺異常拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇。

李女今年6月18日就傳訊恐嚇王家稱「不繼續投資，就要賠償全部獲利」並強索530萬元，還稱「我哥已請有精神病的人過去了」、「把你家隨意砸」，「有精神病殺人也不會有罪」等語。

李女24日、29日又接連威脅要收450萬元，還向王家自稱「我真的很可怕」、「去你家幫你家重新裝潢一下（暗示砸屋）」、「要鬧到警局我都可以奉陪」，又傳送自傷、滿身血照片；王家爸爸不堪其擾，只好賣房、向當舖設定抵押借200萬元，其中176萬元直接被李女拿走。

王家五人不堪李女一再逼迫，7月2日集體走上絕路，遺書更揭露「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳。」

中檢今依詐欺、非法吸金、洗錢、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴李女，痛斥她長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣，惡性重大，又以恐嚇、施壓逼迫釀王家五口喪命，嚴重震撼社會，向法院求處15年以上徒刑，以維持社會正義。