快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

「無止盡的壓榨、無止盡的還債」豐原五口命案 檢曝王家遺書血淚真相

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子因背負債務就以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬；檢方在新聞稿及起訴書也曝光了王家遺書，內容寫下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，揭露一家絕望心聲。

台中地檢署查出，李女（49歲）利用「龐氏騙局」向王家五口，還有其餘7名被害人，以發起「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元；後來王家人察覺異常拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇

李女今年6月18日就傳訊恐嚇王家稱「不繼續投資，就要賠償全部獲利」並強索530萬元，還稱「我哥已請有精神病的人過去了」、「把你家隨意砸」，「有精神病殺人也不會有罪」等語。

李女24日、29日又接連威脅要收450萬元，還向王家自稱「我真的很可怕」、「去你家幫你家重新裝潢一下（暗示砸屋）」、「要鬧到警局我都可以奉陪」，又傳送自傷、滿身血照片；王家爸爸不堪其擾，只好賣房、向當舖設定抵押借200萬元，其中176萬元直接被李女拿走。

王家五人不堪李女一再逼迫，7月2日集體走上絕路，遺書更揭露「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳。」

中檢今依詐欺、非法吸金、洗錢、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴李女，痛斥她長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣，惡性重大，又以恐嚇、施壓逼迫釀王家五口喪命，嚴重震撼社會，向法院求處15年以上徒刑，以維持社會正義。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女，痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照
檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女，痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照

詐騙 偽造文書 恐嚇
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

豐原五口命案…檢斥「李團長」施壓逼迫釀慘劇 求重刑15年還死者公道

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

黃明志捲謝侑芯命案獲釋暴瘦 老父悲痛發聲：幫不上忙

豐原娃娃車自撞分隔島 司機昏迷送醫、6幼童1老師受驚嚇

相關新聞

「無止盡的壓榨、無止盡的還債」豐原五口命案 檢曝王家遺書血淚真相

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓...

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月3日被發現走上絕路，台中地檢追查背後詐騙集團，查出發起團購黃金的「李團長...

ETmeta元宇宙假投資詐騙7億餘元 10人起訴主嫌求刑10年

ETmeta元宇宙假投資詐騙體育愛好者高達7億元，台北地檢署二度搜索今全案偵結，ETmeta平台台灣區負責人吳承紘、何芳...

政院修法 重罰高額詐欺犯

行政院會昨（13）日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，如有豪奢行為將作為法院量刑標準...

太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報

柬埔寨太子集團跨國洗錢引發重視，金管會主委彭金隆昨天在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019...

反詐協會遭冒名 彰化男誤信「可幫追回款項」再被騙8萬

今年3月成立的台灣民間反詐騙協會，近日傳出遭詐騙集團冒用名義，假稱可「受理詐騙案件」、「協助追回被詐騙金額」；彰化縣一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。