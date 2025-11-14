快訊

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷

豐原五口命案…檢斥「李團長」施壓逼迫釀慘劇 求重刑15年還死者公道

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子因背負債務就以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬；檢方痛斥李女施壓逼迫才釀王家五口喪命，依詐欺罪嫌起訴，求處15年以上徒刑，以還死者公道。

中檢指出，7月2日相驗王家五口輕生案，因現場遺書提及一家疑因參與團購、黃金等投資，遭人恐嚇追債不堪負荷而輕生，檢方指派主任檢察官吳錦龍，及檢察官汪思翰、洪瑞君、張時嘉、洪明賢，及黃芝瑋組成專案小組追查，以釐清真相、還死者公道。

檢方第一時間對王家五口的手機、平板數位採證、鑑識還原，查出外號「李團長」的李女（45歲）2019年負責公司因團購經營不善積欠薪資、跳票，她向當舖借錢周轉債務沈重，2024年6月起她透過李姓美容師與王家大女兒認識。

檢方發現，李女利用「龐氏騙局」向王家五口，還有其餘7名被害人，以發起「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元；後來王家人察覺異常拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇。

王家人被迫將房子設定抵押，向李女指定的當鋪借款200萬元，其中176萬元卻被李當場拿走，7月初王家不堪精神壓力、債務壓迫，集體走上絕路。

檢方7月14日二度搜索李女，將她向法院聲押禁見獲准，今全案偵結依詐欺、非法吸金、洗錢、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴她。

檢察官並表示，李女長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣，惡性重大，又以恐嚇、施壓逼迫釀王家五口喪命，嚴重震撼社會，李在偵查中仍矢口否認犯行，甚至試圖影響證人、妨礙偵查， 毫無悔意。

檢察官認為，量刑不僅關乎個案公平，也是司法公信與社會價值體現，綜合李女手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重、對社會危害，從重量處15年以上徒刑，以維持社會正義。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女（中），痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照
檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女（中），痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照

豐原5口遭詐命案 李嫌求刑15年 遭譏人命太廉價

台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

豐原5口遭詐命案／刑度過輕？法務部：將修法提高

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，...

冷眼集／司法未符合國人期待 誰替5條人命討公道？

一家五口深陷詐騙、恐嚇深淵，最後全家尋死以求解脫，連報警自救都不敢，更加凸顯詐騙猖獗，流淌多少人血與人命？但詐騙犯氣焰不...

陸嚴懲電詐 KK園區主嫌可能判死

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十...

餐飲業斜槓洗錢「黑白錢混一起」淪詐團幫凶

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁...

【總編開箱】一條人命不值3年，再次證明司法就是打詐國家隊頭號戰犯

台中豐原的王家5口陷入黃金投資詐騙，7月初全家集體走上絕路。檢方調查發現，主嫌「李團長」李姓女子，詐騙王家及其他7名受害人共計1500多萬元，當王家欲退出投資時，她竟以虛構合約逼迫索取500萬元違約金，最終釀成悲劇。檢方14日起訴李女，向法院求處15年以上徒刑。依照過去實務經驗，到了法院量刑會再減少，換算下來，1條人命連3年都不值，打詐國家隊的戰犯，司法絕對跑不掉。

