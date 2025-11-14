豐原五口命案…檢斥「李團長」施壓逼迫釀慘劇 求重刑15年還死者公道

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子因背負債務就以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬；檢方痛斥李女施壓逼迫才釀王家五口喪命，依詐欺罪嫌起訴，求處15年以上徒刑，以還死者公道。

中檢指出，7月2日相驗王家五口輕生案，因現場遺書提及一家疑因參與團購、黃金等投資，遭人恐嚇追債不堪負荷而輕生，檢方指派主任檢察官吳錦龍，及檢察官汪思翰、洪瑞君、張時嘉、洪明賢，及黃芝瑋組成專案小組追查，以釐清真相、還死者公道。

檢方第一時間對王家五口的手機、平板數位採證、鑑識還原，查出外號「李團長」的李女（45歲）2019年負責公司因團購經營不善積欠薪資、跳票，她向當舖借錢周轉債務沈重，2024年6月起她透過李姓美容師與王家大女兒認識。

檢方發現，李女利用「龐氏騙局」向王家五口，還有其餘7名被害人，以發起「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元；後來王家人察覺異常拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇。

王家人被迫將房子設定抵押，向李女指定的當鋪借款200萬元，其中176萬元卻被李當場拿走，7月初王家不堪精神壓力、債務壓迫，集體走上絕路。

檢方7月14日二度搜索李女，將她向法院聲押禁見獲准，今全案偵結依詐欺、非法吸金、洗錢、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴她。

檢察官並表示，李女長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣，惡性重大，又以恐嚇、施壓逼迫釀王家五口喪命，嚴重震撼社會，李在偵查中仍矢口否認犯行，甚至試圖影響證人、妨礙偵查， 毫無悔意。

檢察官認為，量刑不僅關乎個案公平，也是司法公信與社會價值體現，綜合李女手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重、對社會危害，從重量處15年以上徒刑，以維持社會正義。

