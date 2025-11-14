太子集團打破沈默：強烈否認不法、爭取時間證清白

快訊

中央社／ 華盛頓13日專電

跨國犯罪團體「太子集團」董事長陳志於10月遭美國制裁並遭沒收資產。太子集團近日透過聲明「堅決否認」陳志曾涉入任何非法活動，並聘請美國律師，向美國法院請求更多時間，以證明遭沒收資產並非非法所得。

陳志目前在逃，以他為首的太子集團多年來在柬埔寨從事詐欺犯罪，於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4669億元）。

美國司法部聲明表示，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。美國財政部將此集團在台灣境內所設9家公司及3名台灣人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

英國也凍結太子集團價值超過1.3億美元的商業和房地產資產，而台灣、新加坡和香港也分別進行資產查封，金額高達3.5億美元。

太子集團本月11日打破沉默，透過聲明堅決否認自身或陳志參與任何非法活動。「最近的指控毫無根據，似乎是為了證明非法扣押價值數十億美元的資產是正當的。」

聲明指出，針對太子集團的指控已對數千名無辜員工、合作夥伴及其服務的社區造成不當傷害。「我們相信，真相大白之時，太子集團及其董事長必將完全洗清罪名。」

太子集團委任的紐約律師事務所Boies SchillerFlexner LLP於10日，並向紐約東區聯邦法院提交動議，請求給予更多時間證明被扣押的比特幣並非犯罪所得，而是透過合法交易等管道獲得。

Boies Schiller Flexner LLP提交法院近5頁的文件，說明這些比特幣在2020年12月被駭客竊取，這4年多來在區塊鏈上轉了很多次手，需要專家分析區塊鏈交易記錄，判斷至少還需要60天才能完成初步分析。

太子集團是柬埔寨最大的企業集團之一，版圖橫跨30多國，擁有20億美元的房地產投資，包括位於首都金邊的大型購物中心——太子國際廣場（PrinceInternational Plaza）。

東南亞地區的網路詐騙活動快速成長，常常在不起眼的辦公大樓或倉庫運作，詐騙份子鎖定世界另一端的受害者。部分員工自願前往詐騙園區，另一部分則遭販運或被關押在類似監獄的環境中。

根據美國司法部起訴書，陳志紀錄向公職人員行賄的帳目，內容包括在2019年，為一名外國政府高官購買一艘價值超過300萬美元的遊艇。陳志也曾為另一名外國高官購買價值數百萬美元的名錶。

2020年，後者協助陳志取得外交護照，而陳志則在2023年4月使用該護照前往美國。

調查局搜索太子集團購入的豪宅和平大苑。圖／調查局提供
調查局搜索太子集團購入的豪宅和平大苑。圖／調查局提供

