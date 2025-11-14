ETmeta元宇宙假投資詐騙7億餘元 10人起訴主嫌求刑10年

ETmeta元宇宙假投資詐騙體育愛好者高達7億元，台北地檢署二度搜索今全案偵結，ETmeta平台台灣區負責人吳承紘、何芳菲，透過廖文理、洪亞姿舉辦投資說明會招募投資人，層層吸收下線招攬投資，金額高達約2185萬USDT，約新台幣7億餘元。北檢今偵結依銀行法罪嫌起訴10人，求刑3年6月至10年以上徒刑。

檢方追查，ETmeta吸金組織由大陸地區「熊總」、「蘇菲」發起、操縱、指揮，2024年5月吳承紘、何芳菲則擔任ETmeta投資平台台灣地區負責人，並透過被告丁文宏、「David」轉知ETmeta公司投資方案及負責解釋投資方案及作方式給廖文理、洪亞姿，再指示廖、洪及David負責投資計畫執行。

廖、洪2024年7月間舉辦多場投資說明會，擔任主講人招攬投資人，佯稱「ETmeta註冊在美國的多元化體育生太元宇宙聚合平台，透過區塊鏈技術將體育全產業數字化升級」，且會以ETＭ平台幣鑄造NFT，並推出２項方案保證獲利、保本保息等話術行騙，第1方案託管ETＭ幣1天受益1%，第2方案託管10天每天可有1%至2％漲幅，且可隨時贖回換成泰達幣。

廖等人經招募邱瑪麗、郭甄秦、王文海、蕭博明、陳秋蓮，持續招募不特定人投資ETmeta項目，賺取「社區獎勵」制度，鼓勵投資人在招攬他人投資，從10萬USDT至1000萬USDT，共分為V1至V5等級，而他們都是吳、何的下線。

檢方統計，吳承紘、何芳菲的「天成社區」俱樂部投資等級已達V5，投資總金額已達2185萬7461.37USDT(約7億140萬5935元），「ETmeta APP」10月28日關閉，廖則用系統問題等理由拖延，投資人發現沒辦法出金贖回投資款，向福建省調查處提告。