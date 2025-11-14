政院修法 重罰高額詐欺犯

行政院會昨（13）日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，如有豪奢行為將作為法院量刑標準，並提高高額詐欺犯罪法定刑責，下修高額詐欺定義，並新增罰則級距，最重可罰5億元。

修法後，高額詐欺定義將從原本500萬元調降至100萬元，未來只要詐欺金額達100萬元，就將處三年以上、十年以下有期徒刑，且最高可併科3,000萬元罰金。

草案也新增處罰級距，高額詐騙在1,000萬元以上，將處五年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；詐騙金額1億元以上者，法定刑期提高至七年以上有期徒刑，可併科5億元以下罰金。

另強化金融防詐，新增「疑似詐欺被害人保護機制」提早介入關懷、避免損失擴大，同時加強協助業者運用科技辨識異常帳戶，提升防詐精準度。