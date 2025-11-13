太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報

柬埔寨太子集團跨國洗錢引發重視，金管會主委彭金隆昨天在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019年起迄今，國內10家銀行根據洗防法規定向調查局通報52次，有媒體報導，銀行針對大額提領與異常交易，向調查局通報後就沒下文；調查局發聲明澄清，該局先後研編金融情報26件，才勾勒出太子集團組織輪廓，並非無作為，部分媒體報導與事實有出入。

調查局指出，該局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報案關對象或法人相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予友軍及該局相關業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，進而掌握太子集團在台洗錢及資產持有概況，故該局得以於配合檢方指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣該集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

金管會昨在立法院指太子集團2018年來台迄今，在10家銀行共有60個帳戶，銀行曾52次大額通報、疑似洗錢通報。但立委李坤城抨擊，通報多次仍爆發巨額洗錢案，顯示國家洗錢防制機制失靈。

彭金隆表示，上月14日收到國際通知， 10家銀行相關帳戶被凍結，檢查局隔日金檢，檢視銀行是否依規定進行大額通報及客戶盡職調查，銀行局約詢相關銀行，檢視是否善盡反洗錢責任。