快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

調查局：銀行送資料助勾勒太子集團在台洗錢犯行

中央社／ 台北13日電

調查局今天說，洗錢防制處108年底陸續接獲銀行申報案關對象，初篩情報26件分送予友軍及業務單位參處，協助勾勒出太子集團組織輪廓，並掌握其在台洗錢及資產持有概況。

外界質疑，為何金融機構針對大額及疑似洗錢的申報高達52次，銀行風險模型也辨識出異樣，卻仍無法揪出跨國洗錢的太子集團；太子集團透過人頭公司在台買豪宅、豪車洗錢，但數十億不法資金流入台灣，怎會沒人發現。

對此，調查局發布新聞稿表示，調查局洗錢防制處自民國108年底，陸續接獲銀行依法申報案關對象或法人相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予友軍及本局相關業務單位參處，才協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。

新聞稿提及，調查局於配合檢方指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣太子集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

台北地檢署接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動；在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，遭羈押禁見。

洗錢 太子集團 資產
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

相關新聞

反詐協會遭冒名 彰化男誤信「可幫追回款項」再被騙8萬

今年3月成立的台灣民間反詐騙協會，近日傳出遭詐騙集團冒用名義，假稱可「受理詐騙案件」、「協助追回被詐騙金額」；彰化縣一名...

太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報

柬埔寨太子集團跨國洗錢引發重視，金管會主委彭金隆昨天在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019...

刑事局掃蕩假網拍逮7人 全台105人被騙、損失超過2百萬元

刑事局指出，近年來「網路購物詐騙」件數居高不下，根據警政署165打詐儀表板顯示，2025年前5名詐騙手法中，「網路購物詐...

嘉義首件！婦人信「普發一萬」寄出金融卡 警神速破案

嘉義縣中埔鄉6旬陳姓婦人日前在臉書廣告看到「政府普發1萬元補助」訊息後，誤信填寫基本資料與LINE聯繫方式，後續驚覺受騙...

誇張！退休師急赴銀行匯150萬 竟是遭詐幫「女學生」 付錢買房

苗栗縣一名67歲退休老師，11日下午急忙趕到銀行，要解除150萬元定存並將錢匯出，行員察覺有異，詢問下才知匯款對象是他以...

騙人1億可罰5億 詐騙犯過太好判更重

政院修法要讓詐騙罰更重！行政院13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，未來若詐騙所得達1億者，最高可判7年、併科罰金5億，且詐騙犯願和解者，要在半年內賠償詐損金錢才能減刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。