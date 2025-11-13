調查局：銀行送資料助勾勒太子集團在台洗錢犯行

調查局今天說，洗錢防制處108年底陸續接獲銀行申報案關對象，初篩情報26件分送予友軍及業務單位參處，協助勾勒出太子集團組織輪廓，並掌握其在台洗錢及資產持有概況。

外界質疑，為何金融機構針對大額及疑似洗錢的申報高達52次，銀行風險模型也辨識出異樣，卻仍無法揪出跨國洗錢的太子集團；太子集團透過人頭公司在台買豪宅、豪車洗錢，但數十億不法資金流入台灣，怎會沒人發現。

對此，調查局發布新聞稿表示，調查局洗錢防制處自民國108年底，陸續接獲銀行依法申報案關對象或法人相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予友軍及本局相關業務單位參處，才協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。

新聞稿提及，調查局於配合檢方指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣太子集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

台北地檢署接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動；在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，遭羈押禁見。