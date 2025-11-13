聽新聞
反詐協會遭冒名 彰化男誤信「可幫追回款項」再被騙8萬
今年3月成立的台灣民間反詐騙協會，近日傳出遭詐騙集團冒用名義，假稱可「受理詐騙案件」、「協助追回被詐騙金額」；彰化縣一名莊姓男子誤信後又遭詐，損失8萬元。協會澄清，從未受理任何金錢追討或委託代為追回款項，呼籲民眾切勿輕信。
台灣民間反詐騙協會表示，今天接獲民眾反映，有詐騙集團冒充「台灣民間反詐騙協會」名義，甚至假稱「受政府聘任、與警方及銀行簽署合作協議」，並盜用協會LOGO作為LINE頭像，藉此博取信任。
據了解，莊姓男子先前遭網路投資詐騙，損失近百萬元，之後接獲自稱「協會人員」的來電，聲稱可協助追回金額，依指示先匯出所謂「前期技術費用」8萬元，並簽署「資金追回委託書」，詐團後續回覆「款項已追回」，但以「帳號異常」為由遲遲不入帳，莊男察覺有異報警，向協會查證才知再度受騙。
協會強調，協會宗旨在於推廣識詐、反詐教育，不會受理金錢追討或代為追回款項，更不會以任何名義收取技術費、手續費或保證金，凡自稱「與政府合作」、「受協會委託」、「能協助追回詐騙金額」的說法，皆為詐騙手法。
協會提醒，詐騙集團常針對已受害者進行「二次詐騙」，假冒政府機關、律師團或公益組織名義，要求支付各種費用以協助追回資金。呼籲民眾若接獲類似訊息，應透過協會官網或165反詐騙專線查證，避免再次受害。
協會指出，目前正推動各類反詐宣導活動，並協助Facebook／Meta平台詐騙廣告受害者提起民事求償，組成律師團爭取被害人權益。協會重申，若民眾懷疑遭遇詐騙，應即刻撥打110或165報案，並保存匯款紀錄與對話內容，以利警方追查。
