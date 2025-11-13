刑事局掃蕩假網拍逮7人 全台105人被騙、損失超過2百萬元

刑事局指出，近年來「網路購物詐騙」件數居高不下，根據警政署165打詐儀表板顯示，2025年前5名詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數常高居前兩名；刑事局會同各地警方，從今年3月到10月，多次掃蕩涉嫌販售演唱會門票、公仔等物品的假網拍集團，陸續逮捕7名嫌犯到案。

刑事局偵查第九大隊，彙整多筆假網拍詐欺案件後，結合各地警力，分別在基隆市、新北市、台中市、台南市及高雄市等地，陸續偵破6起網拍詐欺案件，查獲犯嫌7人，查扣作案用手機、平板電腦、存摺及提款卡等贓證物，統計被害人數105人、財損金額超過200萬元。

35歲林姓、36歲郭姓犯嫌，鎖定急於搶票的粉絲進行私訊交易，用假帳號在臉書社團刊登出售國內知名歌手、韓國偶像團體等演唱會門票，以「現場票」、「原價轉讓」、「數量有限」等名義，要求提前匯款、轉帳以保留票券。被害人一旦匯款後，便以「票務問題」、「物流延遲」等拖延，最終封鎖帳號、犯嫌人間蒸發，兩嫌共詐騙16名被害人，造成財損30萬餘元。

31歲彭姓嫌犯、21歲張姓嫌犯，分別在臉書社團刊登出售「二手Iphone手機」、「Labubu公仔」等貼文，以「低於市價」、「立即出貨」等說詞誘使多名被害人卸下心防，透過多名不知情友人提供或租借來的金融帳戶，作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝，但最終仍遭警方查獲到案，彭、張等人藉此詐騙多達74名被害人，得手不法利得超過150萬餘元。