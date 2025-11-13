嘉義首件！婦人信「普發一萬」寄出金融卡 警神速破案
嘉義縣中埔鄉6旬陳姓婦人日前在臉書廣告看到「政府普發1萬元補助」訊息後，誤信填寫基本資料與LINE聯繫方式，後續驚覺受騙報案，警方循線逮獲犯嫌送辦。這也是嘉義縣首件成功查獲的「普發萬元補助」詐騙案。
警方表示，陳婦在臉書廣告看到「政府普發1萬元補助」訊息後，誤信填寫基本資料與LINE聯繫方式，並在歹徒以「需以金融卡驗證開通才能領取補助」為由誘騙下，於超商以「賣貨便」寄出金融卡。後續發現郵局帳戶無法使用，驚覺受騙並向中埔分局三和派出所報案。
警方蒐證鎖定涉案陳姓犯嫌，在報請嘉義地檢署指揮偵辦下，昨天持嘉義地方法院核發搜索票，在嘉義市西區湖子內一帶將犯嫌查緝到案，並當場查扣行動電話等作案工具。全案依詐欺、洗錢等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。檢方複訊後認陳嫌涉犯刑法加重詐欺及洗錢等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲押禁見獲准。
中埔分局長曾裕景提醒，政府普發1萬元現金政策不會以簡訊或Email通知領取，也不會要求至ATM或網銀操作；民眾可至財政部官方網站查詢，或撥打1988專線確認。若遇可疑情況，應立即撥打110或165反詐騙專線求證，以免落入陷阱。
