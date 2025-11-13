警方在各地陸續偵破6起網拍詐欺案件。圖：刑事局提供

刑事警察局近期彙整多筆假網拍詐欺案件後全力掃蕩犯罪，結合全台各地警力共組專案小組，分別在基隆市、新北市、台中市、台南市及高雄市等地，陸續偵破6起網拍詐欺案件，查獲犯嫌7人，查扣作案用手機、平板電腦、存摺及提款卡等贓證物，統計被害人數105人、財損金額逾200萬元。

「網路購物詐騙」件數常高居第一或第二。圖：刑事局提供

刑事局表示，根據內政部警政署165打詐儀表板顯示2025年前5名詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數常高居第一或第二，詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，被害人才驚覺受騙報警處理。

刑事局說明，一案林姓、郭姓犯嫌慣用手法是鎖定急於搶票的粉絲進行私訊交易，用假帳號於FB社團刊登出售「國內知名歌手」、「韓國偶像團體」等演唱會門票，以「現場票」、「原價轉讓」、「數量有限」等名義，要求提前匯款、轉帳以保留票券。被害人一旦匯款後，便以「票務問題」、「物流延遲」等拖延，最終封鎖其帳號人間蒸發，共計詐騙16名被害人，造成財損30萬餘元。

彭姓嫌犯、張姓嫌犯則分別於FB社團刊登出售「二手iPhone手機」、「Labubu公仔」等貼文，以「低於市價」、「立即出貨」等說詞誘使多名被害人「卸下心房」，並透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝，藉此詐騙多達74名被害人，得手不法利得逾150萬餘元，但最終仍遭刑事局查獲到案。

刑事局提醒民眾，進行網路交易時應慎選有保障的第三方支付機制，切勿輕信陌生連結或「低價出清」、「立即出貨」等說詞，若要在社群平台與陌生網友交易，建議以面交方式、切勿先行匯款，以免受騙，如遇疑似詐諞情形，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免財物損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：粉絲匯款秒消失！刑事局偵破6網拍詐欺案 105人受害財損逾200萬