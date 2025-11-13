快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

粉絲匯款秒消失！刑事局偵破6網拍詐欺案 105人受害財損逾200萬

桃園電子報／ 桃園電子報

3 6 1
警方在各地陸續偵破6起網拍詐欺案件。圖：刑事局提供

刑事警察局近期彙整多筆假網拍詐欺案件後全力掃蕩犯罪，結合全台各地警力共組專案小組，分別在基隆市、新北市、台中市、台南市及高雄市等地，陸續偵破6起網拍詐欺案件，查獲犯嫌7人，查扣作案用手機、平板電腦、存摺及提款卡等贓證物，統計被害人數105人、財損金額逾200萬元。

5 1 1
「網路購物詐騙」件數常高居第一或第二。圖：刑事局提供

刑事局表示，根據內政部警政署165打詐儀表板顯示2025年前5名詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數常高居第一或第二，詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，被害人才驚覺受騙報警處理。

刑事局說明，一案林姓、郭姓犯嫌慣用手法是鎖定急於搶票的粉絲進行私訊交易，用假帳號於FB社團刊登出售「國內知名歌手」、「韓國偶像團體」等演唱會門票，以「現場票」、「原價轉讓」、「數量有限」等名義，要求提前匯款、轉帳以保留票券。被害人一旦匯款後，便以「票務問題」、「物流延遲」等拖延，最終封鎖其帳號人間蒸發，共計詐騙16名被害人，造成財損30萬餘元。

彭姓嫌犯、張姓嫌犯則分別於FB社團刊登出售「二手iPhone手機」、「Labubu公仔」等貼文，以「低於市價」、「立即出貨」等說詞誘使多名被害人「卸下心房」，並透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝，藉此詐騙多達74名被害人，得手不法利得逾150萬餘元，但最終仍遭刑事局查獲到案。

刑事局提醒民眾，進行網路交易時應慎選有保障的第三方支付機制，切勿輕信陌生連結或「低價出清」、「立即出貨」等說詞，若要在社群平台與陌生網友交易，建議以面交方式、切勿先行匯款，以免受騙，如遇疑似詐諞情形，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免財物損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：粉絲匯款秒消失！刑事局偵破6網拍詐欺案 105人受害財損逾200萬

延伸閱讀：

  1. 桃消復旦分隊攜手社區防災教育 防範觀念深入居民日常
  2. 桃園推動「農遊新視界」 展現在地休區多元魅力

詐騙集團 被害人 詐欺
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

罰單愈開愈多、打詐愈打愈詐、員警人力吃緊 嘉市議會警政質詢

普發萬元已7件詐欺 最高財損367萬 已109個易混淆網址停權一年

影／詐團裝孝女編「母得腎炎」劇本…台中10粉領族被騙500萬 警抓2人

刑事局人事調整 基隆、澎湖刑警大隊長異動

相關新聞

刑事局掃蕩假網拍逮7人 全台105人被騙、損失超過2百萬元

刑事局指出，近年來「網路購物詐騙」件數居高不下，根據警政署165打詐儀表板顯示，2025年前5名詐騙手法中，「網路購物詐...

嘉義首件！婦人信「普發一萬」寄出金融卡 警神速破案

嘉義縣中埔鄉6旬陳姓婦人日前在臉書廣告看到「政府普發1萬元補助」訊息後，誤信填寫基本資料與LINE聯繫方式，後續驚覺受騙...

誇張！退休師急赴銀行匯150萬 竟是遭詐幫「女學生」 付錢買房

苗栗縣一名67歲退休老師，11日下午急忙趕到銀行，要解除150萬元定存並將錢匯出，行員察覺有異，詢問下才知匯款對象是他以...

騙人1億可罰5億 詐騙犯過太好判更重

政院修法要讓詐騙罰更重！行政院13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，未來若詐騙所得達1億者，最高可判7年、併科罰金5億，且詐騙犯願和解者，要在半年內賠償詐損金錢才能減刑。

不懂領普發1萬程序 高雄女誤信「代辦」變詐團人頭戶

政府普發1萬元，高雄1名女子因不懂如何領錢，在詐騙集團的假交友圈套中，遭對方以「代辦」領普發現金的話術騙走金融卡，成為詐...

假富少誆投資虛擬幣售AI晶片…2年海撈5600餘萬 桃檢求重刑14年半

年紀輕輕的范姓男子2年前起假冒潤泰建設少東，偽造有逾11億元資產，分別以投資比特幣、販售AI晶片詐騙4人海撈5639萬餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。