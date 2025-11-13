誇張！退休師急赴銀行匯150萬 竟是遭詐幫「女學生」 付錢買房

苗栗縣一名67歲退休老師，11日下午急忙趕到銀行，要解除150萬元定存並將錢匯出，行員察覺有異，詢問下才知匯款對象是他以前曾教過的女學生，因對方要買房所以匯款協助，警方經其同意後查看手機，發現「女學生」照片竟是網圖，且內容是典型的假裝熟人、交友詐騙手法，經連番勸阻才阻擋匯款，警方今天也到分行表揚女行員。

竹南警方表示，當時接獲報案趕到現場，詢問男子是在何處認識對方？該名退休老師稱對方是以前教導過的學生，因教導學生多，該名「女學生」與其聯絡上後，他才知道對方身分，經過多日的交談，他得知「女學生」因近期欲購屋置產，因缺錢向他尋求幫忙，他因認為150萬不多，為幫助學生才前往解除定存匯款。