騙人1億可罰5億 詐騙犯過太好判更重

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

行政院13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》大修，增加裁罰金額至5億，同時加速損害賠償。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
政院修法要讓詐騙罰更重！行政院13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，未來若詐騙所得達1億者，最高可判7年、併科罰金5億，且詐騙犯願和解者，要在半年內賠償詐損金錢才能減刑。另外，若詐騙犯生活太奢華，將做為法官量刑標準。金管會修法則強化被害人保護機制，還有銀行與虛擬資產業的聯防。

騙1百萬就要判刑

法務部官員表示，現行《詐防條例》第43條尚難發揮刑罰遏止犯罪效果。本次修正將詐欺犯罪造成被害人財損金額由5百萬元下修為達1百萬元者，即應以第43條罪名論處，並增訂被害人財損達1千萬元以上者之法定刑，同時提高財損金額達1億元者之法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。

另外，為加速填補被害人損害，促使已自首、自白之詐欺犯罪行為人與被害人達成調（和）解，避免行為人拖延，本次修正《詐防條例》第46條、第47條，使自首及自白之詐欺犯罪行為人，必須在自首、首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調（和）解之全部金額，始能獲得法院裁量減免刑責之寬典。

緊急狀況可給個資

詐欺犯罪行為人於犯罪後，在與被害人達成調（和）解之全部金額前，如仍享受逾越一般人程度之生活，對於大多數受害者極不公平，因此未來《詐防條例》將修正增訂第50條第2項，未賠償被害人所受全部損害或支付與被害人達成調（和）解之全部金額前，如有生活逾越一般人通常程度之情形，將作為法院於量刑時應注意事項。

金管會官員則表示，未來修法將建立疑似詐欺被害人保護機制、建立跨業照會機制、跨機構科技分析平台與聯防通報機制。其中，司法機關得在必要範圍內，將疑似詐欺被害人身分資料提供予金融機構及VASP（虛擬資產服務事業），以利執行業務時，對客戶加強關懷、勸導或通知司法警察機關到場。

納管虛擬資產業

此外，修法也將訂金融機構及VASP得跨業照會，以加速分析判斷特定帳戶或交易有無涉及詐欺不法，還有財金公司與聯徵中心可建立平台，協助金融機構或VASP進行同業或跨業合作，於必要範圍內蒐集、處理及利用客戶資訊，還有首增異業聯防通報機制，使金融機構與VASP得以跨業合作，共同攔阻遭詐款項。

