不懂領普發1萬程序 高雄女誤信「代辦」變詐團人頭戶

政府普發1萬元，高雄1名女子因不懂如何領錢，在詐騙集團的假交友圈套中，遭對方以「代辦」領普發現金的話術騙走金融卡，成為詐團人頭戶。

高雄市刑警大隊今天表示，高雄鳳山1名50歲女子10月間看抖音段影片，後來自稱短影片版主的男子與她聯繫，假藉交友名義，和她加Line好友。經過多日噓寒問暖，因行政院將普發1萬元，女子不知道如何領錢，對方趁機要女子寄金融卡，聲稱「可以幫忙代辦普發現金」，女子不疑有詐便把金融卡寄出。

直到開始登記領普發1萬元，女子問對方是否已經辦妥領普發現金，想要回金融卡，但是，對方沒再回訊。女子到郵局申請掛失金融卡，竟被告知，她的郵局帳戶已被列為警示帳號，成為詐團人頭戶，才報警查辦。