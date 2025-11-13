不懂領普發1萬程序 高雄女誤信「代辦」變詐團人頭戶

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

政府普發1萬元，高雄1名女子因不懂如何領錢，在詐騙集團的假交友圈套中，遭對方以「代辦」領普發現金的話術騙走金融卡，成為詐團人頭戶。

高雄市刑警大隊今天表示，高雄鳳山1名50歲女子10月間看抖音段影片，後來自稱短影片版主的男子與她聯繫，假藉交友名義，和她加Line好友。經過多日噓寒問暖，因行政院將普發1萬元，女子不知道如何領錢，對方趁機要女子寄金融卡，聲稱「可以幫忙代辦普發現金」，女子不疑有詐便把金融卡寄出。

直到開始登記領普發1萬元，女子問對方是否已經辦妥領普發現金，想要回金融卡，但是，對方沒再回訊。女子到郵局申請掛失金融卡，竟被告知，她的郵局帳戶已被列為警示帳號，成為詐團人頭戶，才報警查辦。

高雄市警方追查出金融卡收件人，11月8日赴桃園抓人，逮捕20多歲的邱姓男子，查出他只是詐團「收簿手」，將他依詐欺罪嫌移送法辦，並追查幕後詐團當中。

女子因不懂普發1萬元程序，落入詐團代辦圈套。警方逮捕涉案的邱姓男子（中）。記者林保光／翻攝
詐團 郵局 普發一萬
