假富少誆投資虛擬幣售AI晶片…2年海撈5600餘萬 桃檢求重刑14年半

年紀輕輕的范姓男子2年前起假冒潤泰建設少東，偽造有逾11億元資產，分別以投資比特幣、販售AI晶片詐騙4人海撈5639萬餘元，購置麥拉倫跑車、黃金條塊等奢靡度日，桃園地檢署依詐欺、洗錢等罪嫌起訴，具體求刑14年6月；移審法院命120萬元交保，後因覓保無著收押。

起訴內容指出，范男的詐騙手法層出不窮，不僅以投資虛擬貨幣獲利、需繳納建案工程款、加碼投資比特幣等名義行騙，更向其中1名陳姓被害人佯稱自己罹有白血病將前往瑞士執行安樂死，藉口騙取「遺產信託執行人」所需的轉帳費用；今年起，他則瞄準被害人對高科技商機的嚮往，謊稱自己有能力出售受美國發布出口管制的高價AI晶片，出面取款時，花錢聘請司機、隨扈壯聲勢。

起訴指出，現年23歲范男自2023年11月20日起，著手實施一連串詐欺行為，假冒知名建設潤泰公司董事之子，偽造帳戶餘額高達新台幣11億7302萬元截圖，同時也偽造冒用大千當舖負責人「秦嗣林」署押的借貸契約書，作為取信被害人的工具，2023年12月初在臉書炫富，誘北市張姓被害人上鉤，謊稱需繳納雲頂建設工程款、A7重劃區富宇富御建案或北市中山區建案訂金等，並誘騙投資大安區房產作為結婚基金，之後已讀不回、帳號封鎖總計至2024年3月28日止，張遭詐551萬100元。

范男於2024年4月取得台南翁男的金融帳戶及金融卡，隨即透過Instagram向台中陳姓被害人佯稱罹有白血病，將前往瑞士執行安樂死，同年5月20日冒充遺產信託執行人名義，透過IG向陳佯稱須先轉帳才能取得遺產密鑰獲得信託財產，詐得6萬元立刻提領花用。

2024年7月間，范男在宜蘭某威士忌會所認識林姓被害人，佯稱投資比特幣及美國股市獲利，要求林某不斷加碼投資比特幣，佯稱林的獲利已達11億餘元，聲稱需交付365萬元高額稅款，以免金流卡住或完成獲利，直到今年1月間，共詐得2582萬4700元、泰銖9.6萬及日幣44萬元，林遲遲無法取回投資款才知受騙。

范於今年2月間，透過中間人介紹與桃園宋姓被害人結識，自稱是AI晶片供應商或華碩電腦股東，宣稱有能力出售已受美國發布出口管制的AI晶片，製作晶片買賣合約取信，宋先後於今年5月14日晚間在蘆竹某公車站旁、6月6日午後某地下停車場，分別交付500萬及2000萬元現金給范的車手們。

范收取款項後，6月8日晚間立刻拿800萬元購入2018年份的銀色麥拉倫跑車，將資金用於購買麥拉倫720S跑車，6月15日以598萬4800元在北市松山區某金店購買總重量47.125兩的7塊黃金條塊，6月26日又回原金店將1公斤黃金條塊1塊、1兩黃金條塊2塊，以331萬6700元價格出售，並將5兩黃金條塊1塊更換為1兩黃金條塊5塊，另買百達翡麗名錶等，藉此隱匿犯罪所得製造金流斷點。

後因范遲遲未能依約交付AI晶片予宋，范又於今年6月26日下午要求宋再付1000萬元就能出貨，宋至此驚覺遇詐向蘆竹警分局報警，協助警方誘出范男於7月11日下午在桃園市蘆竹區取款，逮獲范男及他雇請的司機、保鑣等人，案經桃檢檢察官蕭博騰分頭指揮桃園、北市警方查扣贓款、跑車及黃金等贓物。