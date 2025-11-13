嘉檢查獲普發現金詐騙 1男遭羈押禁見

1名婦人在社群網站臉書（Facebook）廣告見「政府普發一萬元補助」訊息，填寫個人資料及通訊軟體LINE聯繫方式，導致金融卡被騙走；陳姓男子遭逮，嘉檢向法院聲押禁見獲准。

台灣嘉義地方檢察署今天表示，警方日前接獲婦人報案，指10月看臉書廣告「政府普發一萬元補助」訊息，填寫個人基本資料，以LINE聯繫廣告方，對方騙婦人要以金融卡驗證開通才能領補助。

婦人依指示到超商以賣貨便方式寄出郵局金融卡，事後發現帳戶無法使用才驚覺遭騙。

經專案小組蒐證，昨天拘提陳姓男子到案，扣得行動電話等犯罪工具。

檢察官訊問陳姓男子及證人後，認涉犯加重詐欺及洗錢等罪嫌嫌疑重大，有羈押原因及必要，向台灣嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方提醒民眾，政府普發新台幣1萬元現金政策須認明正確官網10000.gov.tw，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢、登錄，也不會電話要求到ATM（自動櫃員機）或網路銀行操作轉帳，不明連結不點擊、個資不輸入，遇可疑訊息可撥165反詐騙專線。