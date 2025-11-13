涉外詐騙案件暴增 綠委盼加入刑警組織

民進黨立委蘇巧慧提醒，跨國詐騙案增加，政府要強化跨部會防詐，並設法加入刑警組織。（直播截圖）

「台灣沒加入國際刑警組織，讓詐騙犯能窩藏在台灣，不利防制詐騙！」綠委蘇巧慧13日呼籲內政部加強跨部會防詐，如勞動部的移工與教育部的外籍生，並建議平時多增加國際遊說工作，讓我國能加入國際刑警組織；藍委張智倫要求警政署儘速發放取締詐騙集團的獎金，強化民眾與內部吹哨者檢舉。

跨部會注意外國人

立法院內政委員會13日邀請內政部、財政部、數發部、金管會、交通部等部會就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告。民進黨立委蘇巧慧提到，近日最受矚目的太子集團詐騙案，有許多外籍人士涉入，彰顯了如今詐騙跨國界的趨勢，警政署對此如何因應？

警政署副署長李文章表示，會透過刑事局駐外聯絡官，與鄰近國家共同打擊犯罪。但蘇巧慧指出，這並非正式管道，因此他希望警政署能強化加入國際刑警組織的遊說，否則我們無法獲得該組織19個犯罪資料庫的情資，且收不到國際刑警組織的紅色警報，甚至還出現西班牙通緝犯在台躲避5年的狀況，除了大會等場合，平時也要增加遊說。

「國內則要注意移工與外籍學生！」蘇巧慧盼內政部能與勞動部、教育部加強合作，因應跨國詐騙普及化的趨勢。

反詐獎金儘快發放

國民黨立委張智倫則詢問，《打詐條例》中的「防制詐欺犯罪有功人員獎勵金」（下稱獎勵金）共有1.3億，目前發放了多少？內政部次長吳堂安回應說，該獎勵金10月1日正式對外公布，警政署10月20日有函文各地方警察局，廣泛宣傳相關辦法，但因為該獎金要檢察官確定起訴人數與年份後才能核發，因此目前尚未發出。

對此，張智倫呼籲政府儘速發放，畢竟過去也曾有專案，只要檢舉完就可以拿獎金，但他探詢基層同仁，許多人對於獎勵金的規定不甚清楚，而且現在許多車手都可能深藏危險物品，盼相關獎金能儘速發放給基層與吹哨者。李文章則回應說，已經有人申請案件，但還是要等檢察官進度。

