涉跨國詐騙！太子集團子公司設台北101 賈永婕：我們也震驚

聯合新聞網／ 綜合報導

台北地檢署偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，天旭公司負責人王昱棠移送北檢複訊。記者余承翰／攝影
近日爆發的太子集團跨國詐騙案牽動全球關注，該集團在台灣設有多處豪宅、名車，旗下子公司「天旭國際」更在台北101設立辦公室。消息一出，引發外界質疑：為何台北101竟能出租空間給詐騙集團？

對此，台北101董事長賈永婕今（13）日上午於臉書發文回應，坦言在得知消息後「真的非常震驚」，並強調公司第一時間就啟動內部檢視機制，確認是否在審核程序上有疏失。

賈永婕指出，天旭國際於民國106年（2017年）與台北101簽約，隔年（2018年）完成裝修進駐。當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，「所有文件、資料都完全合法。」

她強調，該公司外表經營正常，「誰會想到，看似每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然是在執行詐騙任務？」此案也凸顯詐騙集團的智慧化與偽裝性，已非傳統企業能單靠自身防範的層級。

對於外界質疑101審核不嚴，賈永婕表示，台北101雖為國家地標，但並無公權力可深入調查租戶背景，只能依據公開商業資料查核。她呼籲政府：「應由專責單位協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管」，讓企業與政府攜手合作，共同守護國家形象與社會安全。

賈永婕強調，台北101一直以來「從不鬆懈」。目前已設立完善的選商制度，並與調查局簽署MOU、與警政單位建立定期溝通管道，定期拜訪租戶高階主管了解營運狀況，同時對訪客進出採取最高規格的安全控管。她表示，未來將進一步強化監管與合作機制，「用實際行動守護台北101。」

相關新聞

近日爆發的太子集團跨國詐騙案牽動全球關注，該集團在台灣設有多處豪宅、名車，旗下子公司「天旭國際」更在台北101設立辦公室。消息一出，引發外界質疑：為何台北101竟能出租空間給詐騙集團？

涉外詐騙案件暴增 綠委盼加入刑警組織

「台灣沒加入國際刑警組織，讓詐騙犯能窩藏在台灣，不利防制詐騙！」

影／詐團裝孝女編「母得腎炎」劇本…台中10粉領族被騙500萬 警抓2人

台中市王姓、黃姓男子等人擔任詐騙集團第一線機手，在在IG、臉書等網路平台，創設帳號後，編造「孝女投資賺錢替腎炎的病母治病...

滿堂紅麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

台北地檢署偵辦一起假檢警詐騙案，查出4個月內有18名被害人遭詐9億元，經追查金流發現，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」竟協助詐團...

洩供詞給詐團 「台版柬埔寨」又一律師遭拘提

竹聯幫弘仁會成員陳姓兄弟涉經營水房替詐騙集團洗錢，以虐死三人「台版柬埔寨」案詐團為大宗，台北地檢署查出，水房透過律師孫全...

知名火鍋店當掩護！老闆涉替詐團洗錢 不法獲利上千萬元

台北地檢署偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出有十八人遭詐九億元，追查金流發現知名麻辣火鍋店「滿堂紅」協助洗錢，一億元贓款流入...

