一名23歲范姓男子自112年11月起假冒知名建設公司董事之子，偽造帳戶餘額，自稱有超過11億存款，再進一步誆騙他人投資比特幣、買AI晶片，不法獲利超過5600萬。今(114)年7月范男與被害人於桃園市蘆竹區面交取款時，遭警方當場查獲，檢警並查扣市價高達800萬元之麥拉倫跑車1台、特斯拉電動車1台、現金280萬餘元、百達斐麗名錶1支、名牌愛馬仕花瓶1個及1兩黃金金塊5條等財物。全案經偵查終結，范男被桃園地檢署檢察官依偽造文書、詐欺取財及洗錢等罪嫌起訴，遭求刑逾14年併科超過5600萬罰金，並聲請沒收其犯罪所得。昨(12)日法院審理後，裁定范男120萬元具保，然因具保無著改以羈押。

桃檢表示，該署檢察官蕭博騰指揮桃園市蘆竹警分局及台北市大安警分局偵辦范男涉嫌假冒知名建設公司董事之子詐欺取財案，檢警發現范男自前年11月間起，以假冒知名建設董事之子，並偽造帳戶餘額高達11億7300萬元存款截圖，另以自稱投資比特幣及美國股市獲利，或佯稱其為AI 片供應商及知名電腦公司董事等手法，對外佯裝為極具資力之人，誘使被害人等陷於錯誤後，再對被害人等施以需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，共計詐得5639萬餘元，范男再將詐得之款項用以購買麥拉倫跑車、黃金條塊及名錶等財物，藉以隱匿犯罪所得並滿足其奢靡生活。

桃檢提到，檢方於承辦本案後，於今年7月11日指揮警方於范男再度要求被害人交付款項時，在蘆竹區南崁路某處當場逮捕范男，並向法院聲請羈押獲准，另指揮警方於宜蘭縣宜蘭市、新北市土城區之范男住居所處實施搜索，扣得名車、名錶、黃金等證物。檢察官並就其中之麥拉倫跑車、特斯拉電動車、黃金金塊5條等高價財物進行偵查中變價拍賣，並委由法務部行政執行署桃園分署拍賣，其中黃金金塊已於本(11)月4日以78萬8500元售出，車輛部分將擇期再拍賣，藉此澈底剝奪范男犯罪所得。

桃檢表示，該案偵結後，檢方認范男涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，於本月11日提起公訴移審，並考量范男正值壯年，不循合法途徑獲取財物，僅為一己私利，長期詐取他人財物奢靡度日，不法所得高達5639萬餘元，造成被害人受害甚深，嚴重破壞社會秩序，建請法院從重量處被告應執行有期徒刑14年6月，併科5646萬元之罰金，並聲請沒收其犯罪所得。昨日法院審理後裁定被告120萬元具保，然因具保無著改以羈押。

桃檢呼籲民眾提防各類詐欺陷阱，以避免個人寶貴財產蒙受損失，檢方將持續與執法機關打擊詐欺犯罪，對於重大詐欺犯罪均會從重求刑、沒收犯罪所得，展現政府打詐決心，落實「五打七安」政策，守護民眾財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：23歲男假冒建商董事之子 靠假投資、販售AI晶片得手逾5600萬