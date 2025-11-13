快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

影／詐團裝孝女編「母得腎炎」劇本…台中10粉領族被騙500萬 警抓2人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓、黃姓男子等人擔任詐騙集團第一線機手，在在IG、臉書等網路平台，創設帳號後，編造「孝女投資賺錢替腎炎的病母治病」的劇本後，招攬與增加收入的民眾加入代工，再由「總監」、「助理」等人貼出投資方案行騙，刑事局中打掌握，至少有10名粉領族受騙上當，被騙500萬元，檢警去年底搜索抓回二人後，台中地院近日審結，判二人7年徒刑。

刑事局中打三隊在去年6月間透過假投資網站分析，發現台中市有詐團活動，報請台中地檢署檢察官黃秋婷指揮後，與台中市刑大、彰化縣刑大合辦，鎖定王姓（23歲）、黃姓男子（24歲）涉案。

檢警調查，王男、黃男二人擔任詐騙集團第一線車手，在Facebook、Instagram及Threads等社群網站，創設女性帳號，編造「孝女投資賺錢替腎炎的病母治病」的劇本，吸引民眾加入指定LINE帳號、代工群組後，要求被害人聽從「總監」及「助理」的指示，操作假代工平台，即可輕鬆賺錢，隨後再由群組內共犯，提供投資方案，誘騙被害人購買泰達幣行騙。

檢警調查，此案至少有10名年約20歲至40歲的粉領族受騙，被騙金額超過500萬元，其中一名年約40歲的女OL被騙走200萬元，損失金額最高。

專案小組在去年底掌握二人行蹤後，分別在台中東區、雲林等地，查緝二人到案，檢方訊後認二人涉犯組織、詐欺等罪，嫌疑重大，有共犯在逃，向台中地院聲押獲准。

台中地院近日審結，認定二人涉犯組織、偽造文書、詐欺、洗錢等罪，判二人7年徒刑，仍可上訴。

刑事局呼籲，民眾求職應慎選正當合法管道並審慎評估，詐欺集團鎖定人性弱點，以簡單工作輕鬆賺錢等口號吸引民眾，實際上是詐欺集團精心設下的圈套，故切勿相信來路不明工作機會加入可疑群組及輕信網友話術，以免成為詐騙被害人，追悔莫及。

黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元，檢警去年底攻堅、收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元，檢警去年底攻堅、收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元，檢警去年底攻堅、收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元，檢警去年底攻堅、收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元。記者陳宏睿／翻攝
黃姓、王姓機手編造孝女故事、創設女性帳號，以投資方案行騙粉領族，詐得500萬元。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 詐欺 台中市
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

滿堂紅麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

洩供詞給詐團 「台版柬埔寨」又一律師遭拘提

知名火鍋店當掩護！老闆涉替詐團洗錢 不法獲利上千萬元

知名餐飲滿堂紅麻辣鍋「兼差」替詐團洗錢 老闆娘遭聲押 法院凌晨開庭

相關新聞

影／詐團裝孝女編「母得腎炎」劇本…台中10粉領族被騙500萬 警抓2人

台中市王姓、黃姓男子等人擔任詐騙集團第一線機手，在在IG、臉書等網路平台，創設帳號後，編造「孝女投資賺錢替腎炎的病母治病...

滿堂紅麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

台北地檢署偵辦一起假檢警詐騙案，查出4個月內有18名被害人遭詐9億元，經追查金流發現，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」竟協助詐團...

洩供詞給詐團 「台版柬埔寨」又一律師遭拘提

竹聯幫弘仁會成員陳姓兄弟涉經營水房替詐騙集團洗錢，以虐死三人「台版柬埔寨」案詐團為大宗，台北地檢署查出，水房透過律師孫全...

知名火鍋店當掩護！老闆涉替詐團洗錢 不法獲利上千萬元

台北地檢署偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出有十八人遭詐九億元，追查金流發現知名麻辣火鍋店「滿堂紅」協助洗錢，一億元贓款流入...

新聞眼／洗錢防制補破網 強化非金融監理

太子集團來台跨國洗錢震驚各界，十家銀行送往ＦＩＵ（國家洗防情資中心）的大額通報、疑似洗錢通報高達五十二次，執法機關卻無法...

太子集團洗錢案…10銀行通報52次 洗錢防制機制失靈

柬埔寨太子集團被控詐欺，金管會昨在立法院指該集團二○一八年來台迄今，在十家銀行共有六十個帳戶，銀行曾進行五十二次大額通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。