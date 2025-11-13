知名餐飲滿堂紅麻辣鍋「兼差」替詐團洗錢 老闆娘遭聲押 法院凌晨開庭

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名滿堂紅麻辣火鍋店老闆娘蔡閔如涉助詐團洗錢，遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦一起假檢警、假投資詐詐騙案，查出短短4個月有18名被害人遭詐9億元，刑事追查金流，發現知名麻辣火鍋店「滿堂紅」竟協助詐團洗錢，有1億餘元贓款流入負責人蔡閔如旗下9間公司，警方12日搜索32處地點，拘提20人到案，台北地檢複訊後依加重詐欺等罪聲押蔡閔如，法院凌晨12點將召開羈押庭。

同案約談包括滿堂紅國際餐飲、安寶國際投資公司登記負責人鍾勝全50萬交保、富比高數碼公司登記負責人雷智翔50萬交保、金華苑國際公司負責人黎治宏10萬交保、富比數碼公司提款車手林思吟10萬交保、滿堂紅餐飲張姓、黃姓女會計則限制出境出海。

據調查，滿堂紅原是知名連鎖麻辣鍋店，在台北、桃園、台中均有分店，更曾進駐貴婦百貨寶麗廣場，但該店去年起營運不佳，各地陸續收攤，截至今年只剩台北松山區一家加盟店存活。

蔡閔如疑因公司財務困難，今年起索性「兼差」與詐團接觸，利用9間餐飲店或投資公司為掩護，藉由法人帳戶替詐團洗錢，從中收取一成「手續費」，短短數月洗錢高達1億元，不法獲利上千萬元。

據調查，詐團今年4至8月間，以逼真假檢警手法誆騙被害人，被害人擔心吃上官司聽從指示匯款，詐團在前端取得款項後，即透過蔡閔如旗下的滿堂紅麻辣鍋餐飲，製作虛假發票，與其他公司製作假買賣交易，藉此替詐團洗金流，估計蔡閔如這端已是詐團第三或第四層金流斷點。

調查指出，蔡閔如以餐飲公司為掩護，讓大額金流容易進出，蔡閔如會聽從詐團指示將款項匯出至境外，有時也會命令富比高數碼公司職員林思吟，以提領現金方式，將贓款轉交給詐團成員。

北檢檢察官陳雅詩依洗錢、加重詐欺、組織等罪，指揮刑事局電信偵查大隊、北市警中正第一分局、中山分局、台中市刑大、台南市警局、保三總隊搜索32地點，查扣手機、電腦等電磁紀錄，追查金錢流向。

富比高數碼公司登記負責人雷智翔涉洗錢，檢方諭令50萬交保。記者蘇健忠／攝影
富比高數碼公司登記負責人雷智翔涉洗錢，檢方諭令50萬交保。記者蘇健忠／攝影

