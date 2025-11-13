洩供詞給詐團 「台版柬埔寨」又一律師遭拘提

律師孫全平涉洩密給「藍道」詐騙集團，被檢方諭令30萬元交保。記者蕭雅娟／攝影

竹聯幫弘仁會成員陳姓兄弟涉經營水房替詐騙集團洗錢，以虐死三人「台版柬埔寨」案詐團為大宗，台北地檢署查出，水房透過律師孫全平刺探偵查秘密，掌握車手偵訊內容，昨搜索拘提孫，依洩密罪命卅萬元交保。

麥當勞去年爆工讀生疑遭主管性侵輕生案，家屬委任律師發聲明，其中一名律師就是孫全平。檢警調查，陳韋綸、陳彥澄兄弟成立水房，協助台版柬埔寨案主謀「藍道」杜承哲洗錢，透過配合的律師陪同被查獲的詐團成員偵訊，取得供詞及答辯方向，律師鄭皓文陪偵，並將案件派給律師友人單鴻均、秦睿昀。

北檢九月拘提三名律師，命鄭二○○萬、單八十萬、秦五十萬元交保，分析鄭手機，查出孫全平曾替聲押禁見的詐團被告抗告，翻拍抗告理由書洩密給鄭，鄭再傳給水房成員，使詐團上游知悉基層供詞。新北市刑警大隊昨搜索孫住處、律師事務所，扣押其手機及電腦等，孫正在上班，見到警察十分驚訝，坦承洩密給鄭。

另外，北檢偵辦「台版地面師」偽造獨居老人代筆遺囑案，先前查出新店戶政事務所人員王子誼涉在十年間收賄，配合土地開發業者查詢特定不動產持有人與繼承資料，轉賣個人資料牟利，九月聲押獲准，昨約談涉行賄的呂姓、高姓土地開發業者到案說明。