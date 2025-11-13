聽新聞
知名火鍋店當掩護！老闆涉替詐團洗錢 不法獲利上千萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉替詐騙集團洗錢，檢方查出一億元贓款流入她旗下公司，昨拘提依加重詐欺等罪聲押。記者蕭雅娟／攝影
麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉替詐騙集團洗錢，檢方查出一億元贓款流入她旗下公司，昨拘提依加重詐欺等罪聲押。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出有十八人遭詐九億元，追查金流發現知名麻辣火鍋店「滿堂紅」協助洗錢，一億元贓款流入負責人蔡閔如旗下九間公司，昨搜索拘提廿人，依加重詐欺等罪且有串滅證之虞聲押蔡，命其他人十至五十萬元交保或限制出境出海。

同案約談滿堂紅國際餐飲、安寶國際投資公司登記負責人鍾勝全以五十萬元交保、富比高數碼公司登記負責人雷智翔五十萬元交保、金華苑國際公司負責人黎治宏十萬元交保、富比數碼公司提款車手林思吟十萬元交保、滿堂紅餐飲會計張純睿、黃嘉琪限制出境出海。

據調查，滿堂紅去年起營運不佳陸續收攤，今年剩台北市松山區一家加盟店，負責人蔡閔如疑因公司財務困難，今年起與詐團接觸，利用九間餐飲店或投資公司掩護，以不易受警示的法人帳戶協助洗錢，透過旗下餐飲製作虛假發票，與其他公司製作假買賣交易，依詐團指示匯款至境外，有時命富比高數碼公司職員林思吟提領現金，轉交詐團成員。

檢方清查，被害人今年四至八月被騙，蔡洗錢一億元，收取一成手續費，獲利上千萬元，估計是第三、四層金流斷點，昨指揮刑事局等搜索卅二處，查扣手機、電腦等過濾金流，依洗錢防制法、加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪偵辦。

