新聞眼／洗錢防制補破網 強化非金融監理

聯合報／ 本報記者朱漢崙

太子集團來台跨國洗錢震驚各界，十家銀行送往ＦＩＵ（國家洗防情資中心）的大額通報、疑似洗錢通報高達五十二次，執法機關卻無法及早確認在台洗錢，顯示國家洗錢防制機制失靈；如何強化ＤＮＦＢＰ（特定非金融專業人士與事業體）在洗防上的監理，恐是重中之重。

ＤＮＦＢＰ是指潛在被用於洗錢的非金融業企業，例如律師及地政士。台灣的洗防分工，由於銀行沒有調查權，只能把疑似洗錢態樣通報ＦＩＵ，若ＤＮＦＢＰ發揮功能，可助益ＦＩＵ的調查結果。

例如豪宅交易有地政士處理交易及過戶程序，若地政士通報不合理案件，有助ＦＩＵ在受理銀行通報資料後判讀；詐騙集團透過車市洗錢越來越頻繁，此案一輛車可洗兩億元，車商卻未被強制要作洗防通報，如何落實要求ＤＮＦＢＰ加入洗防陣容，有待改進。

至於金融體系，銀行的大額通報和疑似洗錢案件通報，是否太過浮濫，以致執法機關審查時無法負荷？現行只要匯款金額超過五十萬元就須通報，每天送到ＦＩＵ的通報資料數太過龐大，根本沒有足夠人力查核，銀行雖都有依法通報，但查出有洗錢事實比率不到萬分之二，執法機關審查如大海撈針。

現今科技進步，不論ＦＩＵ對銀行通報資料判讀、檢調查案，或銀行內部過濾疑似洗錢態樣，應投入更多ＡＩ技術快速解析，提升效能。

政府應重新檢視現行通報標準、ＤＮＦＢＰ洗防是否到位，否則國家洗防機制恐將持續失靈。

太子集團 洗錢 金融業 豪宅 律師 車市 詐騙集團
