太子集團洗錢案…10銀行通報52次 洗錢防制機制失靈

金管會出示最新統計，太子集團十家往來銀行七年來的洗防相關通報共52次。圖／聯合報系資料照片

柬埔寨太子集團被控詐欺，金管會昨在立法院指該集團二○一八年來台迄今，在十家銀行共有六十個帳戶，銀行曾進行五十二次大額通報、疑似洗錢通報。立委李坤城抨擊，通報多次仍爆發巨額洗錢案，顯示國家洗錢防制機制失靈。

金管會主委彭金隆表示，上月十四日收到國際通知，十家銀行相關帳戶被凍結，檢查局隔日金檢，檢視銀行是否依規進行大額通報及客戶盡職調查，銀行局已約詢相關銀行，檢視是否善盡反洗錢責任。

立委林思銘指出，太子拿廿三億元買和平大苑豪宅，一間三一○萬元資本額公司從銀行貸款兩億元、三間公司貸款六點五億元，放貸銀行有無問題；彭回應，貸款資金並非以不動產擔保，而是以大額存單為抵押擔保，在銀行風控上合規。

金管會銀行局長童政彰受訪說，不只金管會管理金融機構，也包括非金融機構管理，例如有客戶異常買進大額不動產，地政士要通報，由內政部管理，情資送到洗防中心給執法機關運用；金流異常時是否有大額申報、疑似洗錢申報，為金管會監理重點，但金管會沒有犯罪調查工具。

他說，客戶進來資金不見得是僑外資，一開始以本國人身分進來，之後更換公司負責人，變成僑外資，銀行都有向經濟部查是否符合僑外資資格；這些公司買很多不動產，但開戶以不動產公司名義登記，表明是不動產投資業，資金來自柬埔寨、美國、新加坡等，銀行有審查申請開戶、營業項目與商業登記是否相符。

太子財務長李添女特助劉純妤以十五萬元交保，有輿論質疑輕縱。台北地方法院昨表示，劉是檢方依職權命具保候傳，並未聲押，法院依法無從介入；社會各界對打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，北院深表理解與尊重。

原在聲押名單的和平大苑總管凃又文，被北院裁定卅萬元交保，台北地檢署抗告，台灣高等法院昨裁定駁回確定，指凃並無串證或滅證之虞，且北院的強制處分有相當強制性，可作為羈押替代手段。