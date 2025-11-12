詐騙集團假檢警、假投資猖獗 雷智翔涉案以50萬交保

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

詐騙集團利用假檢警、假投資的手法詐騙猖獗，18名被害人4個月被騙高達9億餘元，台北地檢署指揮警方追查金流，其中1億餘元流入知名餐飲開發公司登記負責人蔡女涉掌控的9家公司，昨、今搜索全台32處，拘提蔡女等20人到案，全案持續調查釐清。其中涉案的雷智翔以50萬交保。

檢警調查，詐騙集團今天4月至8月間，以假檢警、假投資手法詐騙被害人18人，得手高達9億餘元，經追查金流發現，被害人除了被騙黃金、現金，金融帳戶內款項也被騙轉匯至公司戶，其中1億多元流入10多家公司。

北檢查出，知名餐飲開發公司登記負責人蔡女涉掌控其中有不法金流的9家公司，疑似偽開發票、提領現金方式，協助詐團洗錢；其餘7億餘元持續追查中。

詐騙集團 詐團
