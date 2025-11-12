快訊

涉洩漏偵查秘密給「藍道」詐騙集團 名律師孫全平30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫弘仁會成員陳姓兄弟檔涉以詐團水房洗錢，其中以震撼全台的台版柬埔寨案三死命案為大宗，台北地檢署查出，詐團水房透過律師孫全平偵查秘密，掌握基層車手答辯內容，新北刑大昨天搜索拘提孫男到案，檢察官陳玟瑾複訊後依洩密罪命孫男30萬元交保。

檢警調查，兄弟檔陳韋綸、陳彥澄成立詐團水房協助洗錢，與台版柬埔寨案「藍道」主謀杜承哲密切接觸協助洗錢，水房疑透過律師鄭皓文派工，由配合的律師陪同基層詐團成員偵訊，取得落網的被告供詞、答辯方向。

據調查，律師鄭皓文除親自陪偵，還會將案件指派給認識的律師友人，其中秦睿昀、單鴻均也涉洩密，先前均被拘提到案；警方分析鄭男手機查出，孫全平也替聲押禁見的詐團被告抗告，並翻拍抗告理由書洩密給鄭男，鄭男再傳給會弘仁會水房成員，使詐團上游知悉基層供詞，報請檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

新北市刑大偵七隊昨兵分多路前往孫全平住處、律師事務所搜索，當時孫男正在上班，見到警方後十分驚訝，但配合搜索，警方查扣孫男手機及電腦等證物。

律師孫全平涉洩密給「藍道」詐騙集團，被檢方諭令30萬元交保。記者蕭雅娟／攝影
律師孫全平涉洩密給「藍道」詐騙集團，被檢方諭令30萬元交保。記者蕭雅娟／攝影

詐團 律師 洗錢
