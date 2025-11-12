快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

抽中100萬元股票？水電工老闆險被詐30萬：還好警察勸阻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，10月受理214件詐騙案，財損金額6136萬元。遭詐騙水電行李姓老闆現身說法指，他在臉書看到廣告，一步步掉進陷阱，誤信可領到「幸運」抽中的100萬元股票，還好警方勸阻，才保住要面交的30萬元保證金，保住血汗錢。

李姓水電工到記者會分享遭詐過程，他說，今年2月底在臉書上看到一則貼文，內容宣稱「參加抽獎就有機會抽中股票」。他留言表示有興趣參加後，對方引導他加入投資股票的LINE群組。

群組內自稱客服人員的詐團成員稱他幸運中獎，但需先繳交30萬元保證金，才能領取價值100萬元的股票。他信以為真，依照指示前往指定地點準備面交現金。所幸警方巡邏經過時察覺異狀，立即上前關心詢問，成功攔阻詐騙，保住辛苦積蓄。「對方一步步引導才會誤信，還好警方阻止。」

警察局長林信雄說，凡是以「抽獎中獎」、「繳納保證金」為由要求先匯款或面交現金者，皆為詐騙手法，呼籲民眾務必提高警覺，勿輕信陌生訊息。

市警局說明10月詐欺案件數較上月增加17%，財損金額減少38%。10月以「網路購物」居首占29.4%、其次則為「假投資詐騙」占8.4%及「色情應召詐財詐騙」占7.5%。

若以財損金額分析，上月以假交友投資詐騙居首位，占整體損失約31%。若以行政區來分析，信義區為案件發生數最高的地區（每萬人8件），七堵區則為財損最嚴重地區（每萬人508萬元）。

政府普發現金1萬元已正式上路，騙取個資與詐騙案件增多，警方說，詐騙集團趁勢假冒政府機關或金融機構名義設下陷阱，包括偽冒政府單位發送簡訊或電子郵件，要求民眾輸入身分證資料、銀行帳號、信用卡號碼或一次性驗證碼（OTP），提醒民眾注意。

基隆市警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，遭詐騙水電行李姓老闆現身說法。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，遭詐騙水電行李姓老闆現身說法。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，遭詐騙水電行李姓老闆現身說法。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，遭詐騙水電行李姓老闆現身說法。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 基隆 水電 警察
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

期交所調高環球晶期貨保證金

期交所11月13日調高環球晶及小型環球晶期貨契約保證金

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

相關新聞

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被台北地院...

抽中100萬元股票？水電工老闆險被詐30萬：還好警察勸阻

基隆市警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，10月受理214件詐騙案，財損金額6136萬元。遭詐騙水電行李姓老闆現身...

內政部：普發一萬已7件詐欺被害 移除涉詐廣告56則

普發現金新台幣一萬元上路，立法院內政委員會明天邀請各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部今天表示，截至10日已通報移除涉...

18人被詐騙9億元！知名餐飲業負責人涉洗錢 檢警拘提20人到案

詐騙集團假檢警、假投資猖獗，18名被害人4個月被騙高達9億餘元，台北地檢署指揮警方追查金流，其中1億餘元流入知名餐飲開發...

涉拍筆錄傳給涉案律師洩密給詐團 新北刑大拘提律師帶回偵訊

檢警偵辦竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟涉嫌成立詐騙集團案時，發現有律師設偷拍筆錄洩密給詐團，9月時搜索拘提鄭皓文、單...

太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周發動偵查，查扣十一戶「和平大苑」豪宅等及鉅額不法資金，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。