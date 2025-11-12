抽中100萬元股票？水電工老闆險被詐30萬：還好警察勸阻

基隆市警察局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，10月受理214件詐騙案，財損金額6136萬元。遭詐騙水電行李姓老闆現身說法指，他在臉書看到廣告，一步步掉進陷阱，誤信可領到「幸運」抽中的100萬元股票，還好警方勸阻，才保住要面交的30萬元保證金，保住血汗錢。

李姓水電工到記者會分享遭詐過程，他說，今年2月底在臉書上看到一則貼文，內容宣稱「參加抽獎就有機會抽中股票」。他留言表示有興趣參加後，對方引導他加入投資股票的LINE群組。

群組內自稱客服人員的詐團成員稱他幸運中獎，但需先繳交30萬元保證金，才能領取價值100萬元的股票。他信以為真，依照指示前往指定地點準備面交現金。所幸警方巡邏經過時察覺異狀，立即上前關心詢問，成功攔阻詐騙，保住辛苦積蓄。「對方一步步引導才會誤信，還好警方阻止。」

警察局長林信雄說，凡是以「抽獎中獎」、「繳納保證金」為由要求先匯款或面交現金者，皆為詐騙手法，呼籲民眾務必提高警覺，勿輕信陌生訊息。

市警局說明10月詐欺案件數較上月增加17%，財損金額減少38%。10月以「網路購物」居首占29.4%、其次則為「假投資詐騙」占8.4%及「色情應召詐財詐騙」占7.5%。

若以財損金額分析，上月以假交友投資詐騙居首位，占整體損失約31%。若以行政區來分析，信義區為案件發生數最高的地區（每萬人8件），七堵區則為財損最嚴重地區（每萬人508萬元）。

政府普發現金1萬元已正式上路，騙取個資與詐騙案件增多，警方說，詐騙集團趁勢假冒政府機關或金融機構名義設下陷阱，包括偽冒政府單位發送簡訊或電子郵件，要求民眾輸入身分證資料、銀行帳號、信用卡號碼或一次性驗證碼（OTP），提醒民眾注意。