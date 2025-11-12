太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被台北地院裁定30萬交保。北檢不服，10日抗告，台灣高等法院今裁定駁回確定。

北院認為凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，但依卷內事證，並無串證或滅證之虞，審酌後認為無羈押必要，裁定30萬元交保、限制住居。高院指出，北院的裁定並無違誤，應該維持。

高院指出，檢察官抗告雖指本案還有共犯未到案，且被告確實有串證、滅證及逃亡可能，但凃又文依到案後情狀及卷內相關事證來看，凃又文並無串證或滅證之虞，且北院諭知的強制處分，對凃又文而言也有相當強制性，可作為羈押的替代手段，抗告無理應駁回。

本件源於太子集團爆發跨國洗錢案後，檢察官指揮警方前往「和平大苑」查訪蒐證，但遭管委會拒絕，管委會將此事通報台灣太子公司與凃又文，凃又文即向「領導」陳秀玲通風報信，陳秀玲指示凃又文匯款美元、日幣至「財務中心」尼爾公司帳戶，被認定涉及協助脫產。

據了解，太子集團近年不僅在新加坡與台灣置產洗錢，主席陳志也疑入股菲律賓知名賭場「玖鼎集團」，新加坡警方上月31日宣布沒收太子集團名下1.5億新幣資產（約36億台幣），理由是陳志在柬埔寨操縱大規模「殺豬盤」詐騙集團，並曾在新加坡大量投資，期望獲得永久居留權。

太子集團在台豪宅總管凃又文（右）被台北地院裁定30萬交保，北檢抗告，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照
太子集團在台豪宅總管凃又文（右）被台北地院裁定30萬交保，北檢抗告，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照

太子集團 洗錢 北院 詐騙集團
