內政部：普發一萬已7件詐欺被害 移除涉詐廣告56則

中央社／ 台北12日電

普發現金新台幣一萬元上路，內政部今天表示，截至10日已通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個；相關詐欺被害案件共發生7件。聯合報記者胡經周／攝影
普發現金新台幣一萬元上路，立法院內政委員會明天邀請各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部今天表示，截至10日已通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個；相關詐欺被害案件共發生7件，單件財損最高為367萬元。

財政部表示，先前於預登記期間完成登記並經系統檢核成功，或者符合直接入帳資格的民眾，普發現金一萬元於11月12日入帳。

立法院內政委員會13日將邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

據內政部送抵立法院的書面報告表示，警政署在9月11日要求各警察機關籌組專案小組，針對普發現金政策加強蒐報詐欺廣告簡訊、社群媒體帳號及網站，阻斷詐欺資訊來源，並溯源偵辦相關案件。

內政部指出，統計9月12日起到11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

內政部說，9月政府開始籌備普發現金工作時起，警政署持續追蹤與「普發現金」相關詐欺被害案件，並積極溯源偵辦。統計至11月10日，計有7件被害案件發生，1件為連結假冒普發現金網站盜刷信用卡的釣魚郵件，財損5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶，財損0元。

數位發展部報告指出，已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制。金管會每日監測，一旦發現可疑網站，立即通報國庫署確認；經確認為偽冒網站後，便通報TWNIC執行「網站停止解析」作業，在第一時間阻斷民眾連結至偽冒網站，以降低詐騙風險。

數發部表示，TWNIC每日掃描新增網址，如果發現與10000.gov.tw相似的高風險網址，即由數發部彙整並送交國庫署判讀，確認為詐騙網站後，並通知TWNIC停止解析。為杜絕有心人士搶先註冊相近網址，數發部已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」1年使用權，從源頭防堵詐騙機會。

