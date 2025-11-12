18人被詐騙9億元！知名餐飲業負責人涉洗錢 檢警拘提20人到案

詐騙集團假檢警、假投資猖獗，18名被害人4個月被騙高達9億餘元，台北地檢署指揮警方追查金流，其中1億餘元流入知名餐飲開發公司登記負責人蔡女涉掌控的9家公司，昨、今搜索全台32處，拘提蔡女等20人到案，全案持續調查釐清。

檢警調查，詐騙集團今天4月至8月間，以假檢警、假投資手法詐騙被害人18人，得手高達9億餘元，經追查金流發現，被害人除了被騙黃金、現金，金融帳戶內款項也被騙轉匯至公司戶，其中1億多元流入10多家公司。

北檢查出，知名餐飲開發公司登記負責人蔡女涉掌控其中有不法金流的9家公司，疑似偽開發票、提領現金方式，協助詐團洗錢；其餘7億餘元持續追查中。

台北地檢署檢察官陳雅詩昨依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌，指揮刑事局電信偵查大隊、北市警局中正第一分局、中山分局、台中市刑大、台南市警局永康分局、保三總隊搜索蔡姓女主嫌等被告住處及相關公司共32處，共計拘提蔡等20人到案，昨、今陸續移送北檢複訊，全案案情持續調查釐清。