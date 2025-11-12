涉拍筆錄傳給涉案律師洩密給詐團 新北刑大拘提律師帶回偵訊
檢警偵辦竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟涉嫌成立詐騙集團案時，發現有律師設偷拍筆錄洩密給詐團，9月時搜索拘提鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天檢警又帶回孫姓律師，目前正偵訊釐清案情中。
檢警調查，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑透過律見羈押禁見的詐團被告，取得供詞洩給「藍道」杜承哲等詐團上游，獲高額報酬。還有律師陪偵時假裝玩手機，開啟LINE拍照功能，翻拍警詢筆錄傳給上游。
檢警鎖定30歲孫姓律師涉嫌，新北市刑大今天上午持拘票兵分多路，至台北市天母1間律師事務所及孫男住處搜索，孫男見到警方出現一度十分驚訝，警方搜索後查扣電腦及手機，隨即將孫男拘提帶回刑大進行偵訊。據了解，孫男疑涉嫌拍攝筆錄內容傳給鄭皓文，再由鄭將筆錄內容傳給詐團，確切涉案情形仍待調查釐清。
