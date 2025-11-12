快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞

聯合報／ 記者張宏業李奕昕／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，在台最高階幹部王昱棠（中）羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周發動偵查，查扣十一戶「和平大苑」豪宅等及鉅額不法資金，但也引發不法外資透過在台設立公司洗錢、卻能輕易逃過審查的國安疑慮，高檢署前天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要求各單位嚴查陳志洗錢網絡。

檢調指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，並將詐騙所獲得的龐大不法利益，從海外匯入台灣，再透過在台設立的多家公司，購買十一戶豪宅與廿九輛超跑等方式洗錢；但外資來台成立公司，都需透過經濟部審核，外資買房也有法令管制，太子集團數十億資金流入台灣，為何相關單位都未發現有異？

加上陳志早於二○一七年就來台布局，他本人就來台十次，相關單位卻毫無所悉，被視為國安一大漏洞。

此外，有網友用太子集團幹部的名字搜尋政治獻金，結果發現陳秀玲、凃又文、邱子恩、劉純妤、林昱妏、張芷寧、李沛緁等同名同姓者，都曾捐款給特定政黨或政治人物，作為競選縣市長、立委或市議員用途，金額從數千元至十萬不等，這些人是否真為太子集團成員，抑或是意外的巧合，檢調將一併了解，釐清有無國安疑慮。

高檢署的會議由檢察長張斗輝主持，與會單位除法務部、調查局、刑事局及台北、新北、士林地檢署，還有行政院打擊詐欺指揮中心、洗錢防制辦公室、金管會銀行局、經濟部商業署、內政部地政司、財政部賦稅署、交通部公路局等。

據了解，高檢署緊急決定開會，前天上午才正式通知與會單位。近年跨國詐騙、洗錢問題日趨嚴重，且犯罪手法不斷創新，金流查緝更加困難，高檢署除針對太子集團洗錢問題與各部會機關討論下一步作為，也要各機關研擬現今洗錢猖獗的防制與打擊之道。

會中討論重點包括，不動產、汽車買賣業者及律師、會計師，接觸洗錢犯罪客戶機率高，政府現行管理不足，應要求這些特定從業人員配合反洗錢，加強KYC措施（Know Your Customer；了解你的客戶），並通報可疑態樣，如現金買房及買車、大量購買或轉手，若業者未落實，要有停業等處罰。

太子集團在台以聯凡等八家空殼公司名義，持有十一戶「和平大苑」豪宅；會議提出，空殼公司輕易辦理登記、引進外資、找人頭當負責人，以境外、多層次控股規避政府管理，相關機關應就無實際營業、頻繁變更負責人等，建立高風險預警機制，加強資料比對及實地審查，要求揭露最終受益人。

太子集團案，檢方迄今已讓台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、幹部李守禮與管理超跑的邱子恩四人收押；被美方點名列入制裁名單的台籍女子黃婕、施亭宇，因牽涉太子集團在帛琉地區的詐騙犯罪，各以五十萬元交保、均限制出境出海。

太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞

