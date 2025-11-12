快訊

在野批政府不作為 台灣成「詐騙島」

聯合報／ 記者屈彥辰張宏業／台北報導

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強昨批評，詐騙橫行就是因民進黨政府消極不作為；國民黨團首席副書記長林沛祥說，台灣已成「詐騙島」，檢調不願查，會吸引更多國際詐團來台。

該詐團設址台北一○一大樓，民眾黨立委黃珊珊質詢表示，台北一○一為我國門戶，要求篩選承租人。行政院長卓榮泰說，他要求台北一○一加強內部控管，對承租人進一步了解，「台北一○一是門面，不能讓它變成詐騙」。

黃珊珊追問，此次美國用行政制裁方式，要求我方檢調配合，如果台灣發生這樣的事情，能否幫民眾追回這些錢？是否有這樣機制，發文美國政府，查扣在美國財產？

卓榮泰說，要建立這樣的管道，在依法有據前提下，能加強行政作為，他願意思考這方向；高檢署有跨部會小組在研議中，會請他們重視此建議。

羅智強則認為，台北一○一兩層樓變成詐騙總部，豪宅一買十多戶，「金管會、財政部是睡了？還死了？」幾十億元異常金流都無法管控，犯罪集團詐騙上百億元，結果重要分子十五萬元交保，「為什麼能在台灣橫著走？」

羅智強說，內政部長劉世芳講實話，因為要配合美國司法單位，「所以今天沒有美國的壓力，民進黨是不會辦這個案子的」，太子集團繼續橫行，甚至從太子升格當皇帝，這麼龐大結構利益，到底籠絡多少貪汙官商？要不是貪贓枉法在其中，就是無能怠惰，「是無知無覺不知道，還是裝死擺爛在縱放？這是一面照妖鏡，照穿民進黨打詐的虛假跟無能」。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上周聲押禁見四名台籍幹部獲准，同列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，法院裁定卅萬交保；檢方查出太子集團東窗事發，負責管理台灣幹部的新加坡籍「大帳房」陳秀玲，曾直接令凃女匯款外幣至人頭公司帳戶，認為凃女有協助滅證之虞，已提出抗告。

延伸閱讀

太子集團承租101辦公室詐騙 卓榮泰：要求加強內部控管

太子集團疑租101辦公室設招待所 卓榮泰：國家門面不能變詐騙

中油三接涉浮報百億工程費…羅智強：二次檢舉未果 檢調還在睡？

「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

相關新聞

太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周發動偵查，查扣十一戶「和平大苑」豪宅等及鉅額不法資金，但...

高檢署：盼部會加強橫向聯繫

太子集團在台洗錢案，高檢署前天召開跨部會議，與會者轉述，會中除了聚焦異常金流掌控，也鎖定虛設行號作為詐騙或洗錢工具的事前...

觀察站／國安疑慮 打詐國家隊仍各說各話

柬埔寨太子集團主席陳志全球詐騙，將自己包裝為「慈善王子」形象，直到美英兩國出手制裁，揭穿他詐騙帝國首腦真實身分；台灣不僅...

臉書遇自稱澎湖老鄉攀談…分享年少時在地生活 7旬婦被引導欲領290萬

71歲徐姓婦人的老家在澎湖，日前有自稱是她「老鄉」的男子在臉書跟她問候，攀談多日，分享昔日年少在澎湖的生活，對方說得出徐...

抓不怕？詐團進駐非法日租套房 北市觀傳局：縮短斷水斷電流程

台北市議員徐弘庭今在議會針對非法日租質詢，他調查發現今年開罰案件比往年多，但業者罰不怕，更擔心有詐團或非法集團入住，得以...

