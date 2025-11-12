快訊

高檢署：盼部會加強橫向聯繫

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙李奕昕／台北報導

太子集團在台洗錢案，高檢署前天召開跨部會議，與會者轉述，會中除了聚焦異常金流掌控，也鎖定虛設行號作為詐騙或洗錢工具的事前防範措施，希望相關部會加強查核與橫向聯繫，建立預警機制。

據了解，經濟部長龔明鑫已在內部會議指示，公司商業登記管理有改進空間，在避免對正常商業活動造成困擾前提下，鎖定高風險及異常型態進行篩選並謹慎處理。

知情人士指出，經濟部改進策略將針對高風險或是異常商業登記形態進行篩選和處理，而非全面性審查，避免干擾正常商業活動。

不過，異常及高風險須有明確定義，仍需進一步討論並研擬。

金流管理方面，知情人士說，金管會主要負責金融體系內金流，一旦錢被提出，如買豪宅或買黃金變現，則和內政部、經濟部職掌相關。

未來洗錢防制重點，除金融機構對金流體系內異常金流必須即時通報洗錢防制體系，掌握錢的去向也是討論重點。

相關人士指出，在第三輪的亞太洗錢防制組織ＡＰＧ評鑑中，已將銀樓、以及與辦理不動產交易、過戶相關的地政士等在金流體系之外洗錢的高風險管道或執業者，在洗錢防制體系納管。

打詐警官說，詐團跨境洗錢，台灣外交弱勢，不易與其他國家合作防堵，狀況棘手，更要加強反洗錢，但各機關間欠缺資料共享，應打破本位主義，修正詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法，授權公私部門加強聯防，例如經濟部、金管會應通力合作，比對營業、交易及金流狀況，才能揪出空殼公司。

