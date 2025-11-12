聽新聞
0:00 / 0:00
觀察站／國安疑慮 打詐國家隊仍各說各話
柬埔寨太子集團主席陳志全球詐騙，將自己包裝為「慈善王子」形象，直到美英兩國出手制裁，揭穿他詐騙帝國首腦真實身分；台灣不僅是該集團洗錢據點，豪奢情況更震驚社會，政府突意識到情況嚴重性，高檢署更擔心有國安疑慮，召開跨部會會議討論對策，但最後以無共識收場，「打詐國家隊」各吹各調，一場笑話。
據了解，會中主要討論洗錢防制，但經濟部指派小官員出席，且照本宣科把公司設立規章「說明清楚」，還把責任推給查核的會計師；相關與會人員無奈，直指太子集團洗錢案，就是金融監管漏洞的鏡子。
太子集團風暴在社會和政壇都引發不小震撼，台灣司法單位在台查扣他「和平大苑」十一戶豪宅、廿九輛超跑，價值逾四十五億元；他的據點設在一○一大樓，更是重傷台灣形象，行政院長卓榮泰昨天答詢都知道「台北一○一是門面，不能讓它變成詐騙」，相關單位開會時，卻仍不知問題嚴重性，依舊只知推卸責任。
外資來台成立公司，需透過經濟部審核，外資買房也有法令管制，太子集團數十億資金流入台灣，主管機關不知；陳志擁多國護照，多次來入境來台，內政部也毫無所悉；這樣的政府，砸錢成立的「打詐國家隊」，還有臉吹噓打詐成效？
檢察官過去點名金管會、NCC和數發部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙三大戰犯，如今太子集團來台設立空殼公司洗錢，檢調再點名經濟部「頭號失職」，只會將責任推給會計師。但詐騙猖獗，洗錢嚴重，又豈只是一個經濟部，能扛起所有責任？
就如打詐警官所言，台灣外交弱勢，本不易與其他國家合作防堵，狀況棘手，政府要加強反洗錢，各機關間都有責任，打破本位主義，資源共享，才有機會成功。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言