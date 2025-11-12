觀察站／國安疑慮 打詐國家隊仍各說各話

台北地檢署偵辦太子集團案，查出集團資金涉購入豪宅「和平大苑」；高檢署擔心相關犯罪恐涉及國安，前天召開跨部會會議研擬對策。圖／調查局提供

柬埔寨太子集團主席陳志全球詐騙，將自己包裝為「慈善王子」形象，直到美英兩國出手制裁，揭穿他詐騙帝國首腦真實身分；台灣不僅是該集團洗錢據點，豪奢情況更震驚社會，政府突意識到情況嚴重性，高檢署更擔心有國安疑慮，召開跨部會會議討論對策，但最後以無共識收場，「打詐國家隊」各吹各調，一場笑話。

據了解，會中主要討論洗錢防制，但經濟部指派小官員出席，且照本宣科把公司設立規章「說明清楚」，還把責任推給查核的會計師；相關與會人員無奈，直指太子集團洗錢案，就是金融監管漏洞的鏡子。

太子集團風暴在社會和政壇都引發不小震撼，台灣司法單位在台查扣他「和平大苑」十一戶豪宅、廿九輛超跑，價值逾四十五億元；他的據點設在一○一大樓，更是重傷台灣形象，行政院長卓榮泰昨天答詢都知道「台北一○一是門面，不能讓它變成詐騙」，相關單位開會時，卻仍不知問題嚴重性，依舊只知推卸責任。

外資來台成立公司，需透過經濟部審核，外資買房也有法令管制，太子集團數十億資金流入台灣，主管機關不知；陳志擁多國護照，多次來入境來台，內政部也毫無所悉；這樣的政府，砸錢成立的「打詐國家隊」，還有臉吹噓打詐成效？

檢察官過去點名金管會、NCC和數發部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙三大戰犯，如今太子集團來台設立空殼公司洗錢，檢調再點名經濟部「頭號失職」，只會將責任推給會計師。但詐騙猖獗，洗錢嚴重，又豈只是一個經濟部，能扛起所有責任？

就如打詐警官所言，台灣外交弱勢，本不易與其他國家合作防堵，狀況棘手，政府要加強反洗錢，各機關間都有責任，打破本位主義，資源共享，才有機會成功。