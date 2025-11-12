快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

觀察站／國安疑慮 打詐國家隊仍各說各話

聯合報／ 本報記者張宏業陳金松

台北地檢署偵辦太子集團案，查出集團資金涉購入豪宅「和平大苑」；高檢署擔心相關犯罪恐涉及國安，前天召開跨部會會議研擬對策。圖／調查局提供
柬埔寨太子集團主席陳志全球詐騙，將自己包裝為「慈善王子」形象，直到美英兩國出手制裁，揭穿他詐騙帝國首腦真實身分；台灣不僅是該集團洗錢據點，豪奢情況更震驚社會，政府突意識到情況嚴重性，高檢署更擔心有國安疑慮，召開跨部會會議討論對策，但最後以無共識收場，「打詐國家隊」各吹各調，一場笑話。

據了解，會中主要討論洗錢防制，但經濟部指派小官員出席，且照本宣科把公司設立規章「說明清楚」，還把責任推給查核的會計師；相關與會人員無奈，直指太子集團洗錢案，就是金融監管漏洞的鏡子。

太子集團風暴在社會和政壇都引發不小震撼，台灣司法單位在台查扣他「和平大苑」十一戶豪宅、廿九輛超跑，價值逾四十五億元；他的據點設在一○一大樓，更是重傷台灣形象，行政院長卓榮泰昨天答詢都知道「台北一○一是門面，不能讓它變成詐騙」，相關單位開會時，卻仍不知問題嚴重性，依舊只知推卸責任。

外資來台成立公司，需透過經濟部審核，外資買房也有法令管制，太子集團數十億資金流入台灣，主管機關不知；陳志擁多國護照，多次來入境來台，內政部也毫無所悉；這樣的政府，砸錢成立的「打詐國家隊」，還有臉吹噓打詐成效？

檢察官過去點名金管會、NCC和數發部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙三大戰犯，如今太子集團來台設立空殼公司洗錢，檢調再點名經濟部「頭號失職」，只會將責任推給會計師。但詐騙猖獗，洗錢嚴重，又豈只是一個經濟部，能扛起所有責任？

就如打詐警官所言，台灣外交弱勢，本不易與其他國家合作防堵，狀況棘手，政府要加強反洗錢，各機關間都有責任，打破本位主義，資源共享，才有機會成功。

太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周發動偵查，查扣十一戶「和平大苑」豪宅等及鉅額不法資金，但...

高檢署：盼部會加強橫向聯繫

太子集團在台洗錢案，高檢署前天召開跨部會議，與會者轉述，會中除了聚焦異常金流掌控，也鎖定虛設行號作為詐騙或洗錢工具的事前...

在野批政府不作為 台灣成「詐騙島」

太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強昨批評，詐騙橫行就是因民進黨政府消極不作為；國民黨團首席副書記長...

觀察站／國安疑慮 打詐國家隊仍各說各話

柬埔寨太子集團主席陳志全球詐騙，將自己包裝為「慈善王子」形象，直到美英兩國出手制裁，揭穿他詐騙帝國首腦真實身分；台灣不僅...

臉書遇自稱澎湖老鄉攀談…分享年少時在地生活 7旬婦被引導欲領290萬

71歲徐姓婦人的老家在澎湖，日前有自稱是她「老鄉」的男子在臉書跟她問候，攀談多日，分享昔日年少在澎湖的生活，對方說得出徐...

抓不怕？詐團進駐非法日租套房 北市觀傳局：縮短斷水斷電流程

台北市議員徐弘庭今在議會針對非法日租質詢，他調查發現今年開罰案件比往年多，但業者罰不怕，更擔心有詐團或非法集團入住，得以...

