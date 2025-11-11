聽新聞
臉書遇自稱澎湖老鄉攀談…分享年少時在地生活 7旬婦被引導欲領290萬
71歲徐姓婦人的老家在澎湖，日前有自稱是她「老鄉」的男子在臉書跟她問候，攀談多日，分享昔日年少在澎湖的生活，對方說得出徐婦吃過的餐廳、時常去消磨時光的地點，還說曾經見過她，讓徐婦信以為真；昨天徐婦被引導至銀行要提領290萬元，所幸警方及時趕到。
因徐婦有使用臉書，分享生活點滴，該名男子利用臉書訊息，與徐婦聊了許多天，讓她以為真的與年齡相近且均來自澎湖的朋友相遇；男子昨天向徐婦介紹，聲稱有投資虛擬貨幣（USDT）的項目，保證「穩賺不賠且高獲利」，並引薦LINE帳號「誠信商家」。
但徐婦與該帳號聯絡後，對方卻告知徐婦老鄉涉及「洗黑錢，現在已經被拘押了」、「姐，我勸你現在把自己銀行帳戶有的資金全部領出來，自己放在家裡也好」，並勸徐婦「不然到時候警察給妳帳戶凍結了，你什麼都用不了」。
徐婦昨天下午2時許，因此前往台南市中西區金華路4段銀行，要將戶頭290萬元全數提領出來；行員詢問後，覺得有異，擔心是詐騙集團要將老婦積蓄騙光，通報轄區第二警分局海安派出所，副所長王志宏、警員林煒峻立即趕往。
經員警瞭解徐婦要領錢原因，耐心說明她遇到典型的假投資真詐財手法，詐騙集團先利用網路交友或用他鄉遇知音，打入被害人心房，再利用「穩賺不賠、高獲利」的話術吸引民眾，接下來用不同話術，製造「帳戶即將凍結」的恐慌感，促使被害人趕緊提領款項。
徐婦聽聞警方詳細分析後，確認自己落入詐騙陷阱，立即打消提領款項的念頭，並說「差點被老鄉騙了」；分局長劉怡宗提醒，任何聲稱「穩賺不賠」的投資都是詐騙，民眾如有疑問，可撥打「165」反詐騙諮詢專線或「110」報案專線查證，共同打擊詐欺犯罪。
