快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

抓不怕？詐團進駐非法日租套房 北市觀傳局：縮短斷水斷電流程

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市議員徐弘庭。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
台北市議員徐弘庭。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

北市議員徐弘庭今在議會針對非法日租質詢，他調查發現今年開罰案件比往年多，但業者罰不怕，更擔心有詐團或非法集團入住，得以讓業者繳交高額罰鍰。觀傳局表示，北市在10月1日提高怠金罰款金額，日後研議縮短斷水斷電流程。

徐弘庭表示，詐騙集團猖獗，很多詐團到台北市來任務就是當車手，領完錢就跑，那住宿勢必會選擇日租套房，其中又可能是非法日租。他調查，今年非法日租套房開罰案件比往年多很多，但是罰則數字都沒有增加。

他說，雖然交通部觀光署看見了非法日租狀況，所以把罰鍰拉高，「但自己選區大安區就有好幾個地方被罰了3次，累積30到50萬元，但還是敢繼續營業；基本上就是罰不怕。」

觀傳局長余祥回應，對於主管機關來說，確實遇到困難，開罰會依循中央規範，而中央的裁罰標準是同一個行為人，然而業者變化手段多，如果換了行為人，等於是要重新開罰。

徐弘庭認為，這類的屬人主義就導致日租套房罰不怕，應該是要屬地開罰，北市的案子多，就應該要提醒中央狀況，尤其罰則提高了，業者還敢繼續營業，「是不是有包庇詐騙集團？不然一般營業怎麼可能撐得了這些罰款？」

他說，北市應該要結合民政系統，藉由里長專責，必要時協助查訪各區各里，甚至編列預算獎勵里長檢舉。同時也要加查網路廣告部分，抓到開罰就要下架其廣告。

余祥說，未來會依中央法源依據，看如如何調整，台北市也有相關辦法，會看是否修正辦法將相關裁處更嚴。

觀傳局補充，統計114年1至9月底止， 裁處277家次、裁罰金額高達2127萬元，113年度則為裁處152家次、裁罰金額1292萬元。若查處非法日租，除了中央的10萬元罰鍰之外，北市在10月1日修法提高怠金金額到25萬元，日後也將研議，縮短斷水斷電的行政流程。

北市 詐騙集團 套房 徐弘庭 詐團
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市東區2精品店賣假貨被抄 LV、CHANEL、DIOR都1折賣

今晚垃圾別拿出來…鳳凰颱風來襲 北市12里晚間停收垃圾

賣車涉洗錢「仙塔律師」李宜諪辯無罪 檢：妳以後也要幫詐團嗎？

民團助首波118件再生家具送花蓮光復 北市環局：有需求就再送

相關新聞

抓不怕？詐團進駐非法日租套房 北市觀傳局：縮短斷水斷電流程

台北市議員徐弘庭今在議會針對非法日租質詢，他調查發現今年開罰案件比往年多，但業者罰不怕，更擔心有詐團或非法集團入住，得以...

詐騙集團冒名詐騙橫行 健保署緊急通知「30周年退款」簡訊勿點

國內詐騙案件頻傳，衛福部健保署也遭詐騙集團盯上。衛福部健保署今天接獲民眾反映，不明人士冒用健保署名義發送簡訊或郵件，以「...

影／家庭主婦投資泰達幣被騙210萬 車手被逮自稱被害人「解鎖任務」

台北市鄭姓女子經網友介紹投資泰達幣，遭假投資詐騙210萬元，警方誘出取款的徐姓女子逮捕，她稱投資使用的虛擬貨幣錢包遭管控...

普發1萬…全台已6件詐騙財損827萬 綠彰化縣議會成立服務站反詐

行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳，詐騙集團早已磨刀霍霍，彰化縣警察局表示，政府普發現金1萬元上路，經刑事局統計相關詐騙...

利用愛心行騙！通緝犯裝熟借錢 獨居老婦心軟遇詐

65歲薛姓男子到獨居的八旬婦人住處，自稱是老婦兒子的朋友，假藉母親生病需要醫藥費；老婦不疑，拿1萬2000元借他。不料愛...

粉絲注意！假冒「頑童」送偶像官方手燈 潭北警識破詐騙

「免費領取偶像手燈」看似粉絲福利，卻是詐騙陷阱！台中市潭子區劉姓男子日前在社群平台上看到貼文宣稱「頑童」台灣饒舌團體免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。