抓不怕？詐團進駐非法日租套房 北市觀傳局：縮短斷水斷電流程

台北市議員徐弘庭今在議會針對非法日租質詢，他調查發現今年開罰案件比往年多，但業者罰不怕，更擔心有詐團或非法集團入住，得以讓業者繳交高額罰鍰。觀傳局表示，北市在10月1日提高怠金罰款金額，日後研議縮短斷水斷電流程。

徐弘庭表示，詐騙集團猖獗，很多詐團到台北市來任務就是當車手，領完錢就跑，那住宿勢必會選擇日租套房，其中又可能是非法日租。他調查，今年非法日租套房開罰案件比往年多很多，但是罰則數字都沒有增加。

他說，雖然交通部觀光署看見了非法日租狀況，所以把罰鍰拉高，「但自己選區大安區就有好幾個地方被罰了3次，累積30到50萬元，但還是敢繼續營業；基本上就是罰不怕。」

觀傳局長余祥回應，對於主管機關來說，確實遇到困難，開罰會依循中央規範，而中央的裁罰標準是同一個行為人，然而業者變化手段多，如果換了行為人，等於是要重新開罰。

徐弘庭認為，這類的屬人主義就導致日租套房罰不怕，應該是要屬地開罰，北市的案子多，就應該要提醒中央狀況，尤其罰則提高了，業者還敢繼續營業，「是不是有包庇詐騙集團？不然一般營業怎麼可能撐得了這些罰款？」

他說，北市應該要結合民政系統，藉由里長專責，必要時協助查訪各區各里，甚至編列預算獎勵里長檢舉。同時也要加查網路廣告部分，抓到開罰就要下架其廣告。

余祥說，未來會依中央法源依據，看如如何調整，台北市也有相關辦法，會看是否修正辦法將相關裁處更嚴。

觀傳局補充，統計114年1至9月底止， 裁處277家次、裁罰金額高達2127萬元，113年度則為裁處152家次、裁罰金額1292萬元。若查處非法日租，除了中央的10萬元罰鍰之外，北市在10月1日修法提高怠金金額到25萬元，日後也將研議，縮短斷水斷電的行政流程。