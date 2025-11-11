詐騙集團冒名詐騙橫行 健保署緊急通知「30周年退款」簡訊勿點

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

國內詐騙案件頻傳，衛福部健保署也遭詐騙集團盯上。衛福部健保署今天接獲民眾反映，不明人士冒用健保署名義發送簡訊或郵件，以「慶祝本健康保險計畫成立30周年」，對民眾進行會員帳戶審核並退款為由，提供退款申請網頁連結誘使點選獲取個人資料。健保署表示，民眾若接獲可疑簡訊及連結網頁，請直接刪除相關簡訊，切勿點選連結，避免受騙。

健保署表示，本署催繳及退還費用，皆會以正式蓋有印信之公文或111政府專屬短碼簡訊通知；如以電子郵件通知，寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」，且採數位簽章機制。近來詐騙集團手段層出不窮，如接到寄件者為「NHI.GOV.TW」，且內容為通知退款或領取相關費用等，請不要點擊，並盡快將郵件刪除。

健保署提醒，詐騙郵件也多會夾帶惡意釣魚網站連結，一旦好奇按下去，極有可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資，甚至導致手機或電腦中毒。若收到帶有不明連結的惡意郵件，請不要依其指示做任何動作，若不慎點擊，建議盡速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成金錢財物損失。

健保署呼籲，民眾收受不明連結網頁或可疑資訊時，請注意提高警覺。民眾如有任何疑問，請撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證，或撥內政部警政署165反詐騙專線報案。

衛福部健保署今接獲民眾反映，不明人士冒用健保署名義發送簡訊或郵件，以「慶祝本健康保險計畫成立30周年」，對民眾進行會員帳戶審核並退款為由，提供退款申請網頁連結誘使點選獲取個人資料。健保署表示，民眾若接獲可疑簡訊及連結網頁，請直接刪除相關簡訊，切勿點選連結，避免受騙。圖／聯合報系資料照片

