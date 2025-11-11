影／家庭主婦投資泰達幣被騙210萬 車手被逮自稱被害人「解鎖任務」

台北市鄭姓女子經網友介紹投資泰達幣，遭假投資詐騙210萬元，警方誘出取款的徐姓女子逮捕，她稱投資使用的虛擬貨幣錢包遭管控，被要求取款「解鎖任務」才能出金，警詢後依詐欺罪移送，追查是否詐騙集團利用被害人當車手。

警方調查，48歲家庭主婦鄭姓女子在臉書遇陌生人傳送交友邀請，見與對方有共同好友而加好友，聊天後對方介紹投資泰達幣，稱保證獲利，引導加入LINE群組，今年8至9月她依指示面交7次、轉帳1次共210萬元，因無法出金驚覺受騙報案。

南港警分局同德派出所指導鄭配合詐團，9月30日相約在北市南港區玉成公園附近面交20萬元，54歲徐姓女子到場取款，員警埋伏逮捕她，查扣手機1支、收據及收據本。