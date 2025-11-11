普發1萬…全台已6件詐騙財損827萬 綠彰化縣議會成立服務站反詐

行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳，詐騙集團早已磨刀霍霍，彰化縣警察局表示，政府普發現金1萬元上路，經刑事局統計相關詐騙案有6件、財損827萬元。民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉辦記者會，宣布所有黨籍縣議員服務處都會成立「民眾服務站」，提供鄉親申領協助與政策疑問解答服務。

民進黨團總召李俊諭說，政府普發1萬元政策的消息公布以來，議員服務處即已接獲大量鄉親的詢問電話，內容包括「要怎麼領？」「是不是要先登記？」「我收到簡訊是不是真的？」「政府說會直接匯，為什麼我的戶頭都沒收到？」「鄰居有登記成功，怎麼我不能登記?」等問題層出不窮。

黨團總召李俊諭指出，由於民眾對政策不了解，給予詐騙集團可乘之機，網路上已出現多起利用政府普發現金詐騙案例，且手法不斷翻新。例如詐騙集團假冒財政部或金融機構，大量發送釣魚簡訊，內容不外乎「您的10000元資格不符，請點擊連結更正資料」或「請立即登入驗證身分，以免錯失領取資格」。民眾一旦不慎點擊，便會連到與官方極為相似的「假網站」，若進一步輸入身分證、銀行帳號密碼，個資與存款恐將立即被盜取。

縣議會民進黨黨團成員因此設立「民眾服務站」，服務項目包括政策進度查核、申領操作協助及申領操作協助等。

列席的縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，政府普發現金1萬元上路，經刑事局統計相關詐騙案有6件、財損827萬元，彰化縣轄區目前尚未發生及受理此類詐騙案件，不過縣警局仍每月由局長陳明君主持打詐儀表板記者會，除了公布發生件數財損數據、打詐成果、及分析詐騙手法，更結合多位藝人擴大識詐宣導的效果。

張安進表示，縣警局已針對可疑網站通報下架2次，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，呼籲民眾普發現金發放措施，一定要認明官網10000.gov.tw，對於其他不明資訊來源，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，有疑慮或接獲可疑訊息，可以至打詐儀表板普發現金防詐專區或隨時撥打165反詐騙專線查詢。