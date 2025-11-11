普發1萬…全台已6件詐騙財損827萬 綠彰化縣議會成立服務站反詐

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳，詐騙集團早已磨刀霍霍，彰化縣警察局表示，政府普發現金1萬元上路，經刑事局統計相關詐騙案有6件、財損827萬元。民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉辦記者會，宣布所有黨籍縣議員服務處都會成立「民眾服務站」，提供鄉親申領協助與政策疑問解答服務。

民進黨團總召李俊諭說，政府普發1萬元政策的消息公布以來，議員服務處即已接獲大量鄉親的詢問電話，內容包括「要怎麼領？」「是不是要先登記？」「我收到簡訊是不是真的？」「政府說會直接匯，為什麼我的戶頭都沒收到？」「鄰居有登記成功，怎麼我不能登記?」等問題層出不窮。

黨團總召李俊諭指出，由於民眾對政策不了解，給予詐騙集團可乘之機，網路上已出現多起利用政府普發現金詐騙案例，且手法不斷翻新。例如詐騙集團假冒財政部或金融機構，大量發送釣魚簡訊，內容不外乎「您的10000元資格不符，請點擊連結更正資料」或「請立即登入驗證身分，以免錯失領取資格」。民眾一旦不慎點擊，便會連到與官方極為相似的「假網站」，若進一步輸入身分證、銀行帳號密碼，個資與存款恐將立即被盜取。

縣議會民進黨黨團成員因此設立「民眾服務站」，服務項目包括政策進度查核、申領操作協助及申領操作協助等。

列席的縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，政府普發現金1萬元上路，經刑事局統計相關詐騙案有6件、財損827萬元，彰化縣轄區目前尚未發生及受理此類詐騙案件，不過縣警局仍每月由局長陳明君主持打詐儀表板記者會，除了公布發生件數財損數據、打詐成果、及分析詐騙手法，更結合多位藝人擴大識詐宣導的效果。

張安進表示，縣警局已針對可疑網站通報下架2次，分析詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，呼籲民眾普發現金發放措施，一定要認明官網10000.gov.tw，對於其他不明資訊來源，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，有疑慮或接獲可疑訊息，可以至打詐儀表板普發現金防詐專區或隨時撥打165反詐騙專線查詢。

行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉辦記者會，宣布所有黨籍縣議員服務處都會成立「民眾服務站」，縣警局刑警大隊副大隊長張安進（右1）報告警方打詐業務。記者劉明岩／ 攝影
行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉辦記者會，宣布所有黨籍縣議員服務處都會成立「民眾服務站」，縣警局刑警大隊副大隊長張安進（右1）報告警方打詐業務。記者劉明岩／ 攝影
行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉辦記者會，宣布所有黨籍縣議員服務處都會成立「民眾服務站」，並掛上反詐布條。記者劉明岩／ 攝影
行政院普發1萬元現金預定今晚可入帳民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉辦記者會，宣布所有黨籍縣議員服務處都會成立「民眾服務站」，並掛上反詐布條。記者劉明岩／ 攝影

詐騙集團 發現金
