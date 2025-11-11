內政部：不動產詐騙登記攔阻破百件 攔阻逾7億損失

詐騙集團被發現透過「假投資」等手法，誘導民眾抵押不動產借款，內政部次長董建宏今天出席114年地政節慶祝大會時表示，感謝第一線地政士投入防詐行列，避免長輩遭騙；據內政部資訊，不動產詐騙登記過去1年共攔阻122件，攔阻逾新台幣7億元財產損失。

董建宏今天出席114年地政節慶祝大會，表揚114年不動產阻詐成效績優獎得獎縣市、地政貢獻獎得主、內政業務志願服務金質獎等，並感謝地政專業人員從循證治理到地政事務的房貸推動、國家土地政策、住宅政策改革以及不動產防詐等相關協助。

根據內政部統計，過去1年，透過地政機關第一線人員關懷提問，已成功攔阻122起疑似詐騙的登記案件，攔阻逾7億元不動產；此外，至今年10月底為止，也有超過72萬人次申請地籍異動即時通服務。董建宏說明，地政士工作非常繁重，感謝第一線地政士主動協助長輩，避免長輩踏入錯誤詐騙陷阱，進而解除相關不動產交易。

他也強調，買賣房屋關切民眾財產安全，更是人生非常重要的一個財產選擇，希望大家在買屋的過程裡面，都能夠得到合理照顧與保障，因此政府將推動買賣房屋市場透明化機制，但無論定型化契約或是住宅政策的制定，都會與所有的業者、民間團體與社團充分溝通，不會貿然推出；除了房屋買賣外，董建宏表示，政府也會推動租金制度透明化，保障房客與房東。

董建宏提到，氣候變遷結果讓大家面臨挑戰，感謝地政人員在風災災難過程提供許多資訊，包含今年的花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件，背後就是有國土測繪中心提供相當多圖資，也就是地政人員的協助，才讓馬太鞍溪堰塞湖事件能有科學的精準判斷。