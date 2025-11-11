快訊

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

利用愛心行騙！通緝犯裝熟借錢 獨居老婦心軟遇詐

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

65歲薛姓男子到獨居的八旬婦人住處，自稱是老婦兒子的朋友，假藉母親生病需要醫藥費；老婦不疑，拿1萬2000元借他。不料愛心竟遭詐，警方查獲薛男，發現他是詐欺通緝犯。

警方調查，薛姓男子11月7日到高雄市鳳山區自立街董姓婦人（84歲）住處敲門，自稱是董婦兒子的朋友，說他母親生病，想要向董婦的兒子借錢。老婦心軟，便借給他1萬2000元，薛男拿了錢馬上離去。

老婦後來跟兒子說這件事，兒子根本不認識上門借錢的男子，才鳳山警分局報案，警方調閱相關監錄系統畫面，追查上門騙老婦的男子。

昨天高雄市警三民二分局鼎山派出所員警查獲薛姓男子，查出他涉詐欺案，10月29日經高雄地檢署通緝，逮捕他歸案，並將薛男的照片傳到警方群組，清查薛男是否另涉他案。鳳山警分局員警趕去查證，薛男承認騙董姓老婦，但騙到的錢已經花光。全案由警方依詐欺罪嫌移送雄檢偵辦。

薛姓男子冒充獨居老婦兒子的朋友，到老婦家騙錢。記者林保光／翻攝
薛姓男子冒充獨居老婦兒子的朋友，到老婦家騙錢。記者林保光／翻攝

老婦 詐欺
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

女通緝犯搭船欲遊外傘頂洲 遭海巡署查獲送辦

花蓮通緝犯違規拒檢亮刀襲警 搶車逃2天終於落網

宛如拍電影…通緝犯亮刀拒警盤查 她停紅燈竟遭強開門「搶奪汽車」

緬甸掃蕩KK園區…黑市掀「搶人大戰」 陸籍詐騙犯：爆炸聲是「做樣子」

相關新聞

利用愛心行騙！通緝犯裝熟借錢 獨居老婦心軟遇詐

65歲薛姓男子到獨居的八旬婦人住處，自稱是老婦兒子的朋友，假藉母親生病需要醫藥費；老婦不疑，拿1萬2000元借他。不料愛...

粉絲注意！假冒「頑童」送偶像官方手燈 潭北警識破詐騙

「免費領取偶像手燈」看似粉絲福利，卻是詐騙陷阱！台中市潭子區劉姓男子日前在社群平台上看到貼文宣稱「頑童」台灣饒舌團體免費...

普發1萬傳詐騙 當心假檢警話術

政府普發現金一萬元上路，詐團蠢動，刑事局昨指出，相關詐騙已受理六件，財損八二七萬元，其中五件、八二二萬元是遭假檢警話術行...

「刑責低、好控制」 少年、外籍、身心障成為車手新趨勢

國內車手結構出現變化，台北市刑事警官說，政府加強打詐力道，詐團招募車手開始轉向吸收少年、外籍觀光人士，甚至招募輕度身心障...

外籍車手難追查 警：需與時間賽跑

普發現金政策被詐團用來行騙，嘉義有民眾上當，警方查獲提款車手來自馬來西亞。

上月詐騙財損60億！假名人AI影片騙投資 「吊車大王」竟賣保養品

詐騙集團假冒名人騙民眾投資，刑事局統計上月受理全般詐騙案財損60.4億元，今年至9月已通報網路廣告平台下架假冒名人詐騙廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。