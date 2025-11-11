聽新聞
利用愛心行騙！通緝犯裝熟借錢 獨居老婦心軟遇詐
65歲薛姓男子到獨居的八旬婦人住處，自稱是老婦兒子的朋友，假藉母親生病需要醫藥費；老婦不疑，拿1萬2000元借他。不料愛心竟遭詐，警方查獲薛男，發現他是詐欺通緝犯。
警方調查，薛姓男子11月7日到高雄市鳳山區自立街董姓婦人（84歲）住處敲門，自稱是董婦兒子的朋友，說他母親生病，想要向董婦的兒子借錢。老婦心軟，便借給他1萬2000元，薛男拿了錢馬上離去。
老婦後來跟兒子說這件事，兒子根本不認識上門借錢的男子，才鳳山警分局報案，警方調閱相關監錄系統畫面，追查上門騙老婦的男子。
昨天高雄市警三民二分局鼎山派出所員警查獲薛姓男子，查出他涉詐欺案，10月29日經高雄地檢署通緝，逮捕他歸案，並將薛男的照片傳到警方群組，清查薛男是否另涉他案。鳳山警分局員警趕去查證，薛男承認騙董姓老婦，但騙到的錢已經花光。全案由警方依詐欺罪嫌移送雄檢偵辦。
