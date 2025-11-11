粉絲注意！假冒「頑童」送偶像官方手燈 潭北警識破詐騙

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

「免費領取偶像手燈」看似粉絲福利，卻是詐騙陷阱！台中市潭子區劉姓男子日前在社群平台上看到貼文宣稱「頑童」台灣饒舌團體免費發送偶像官方手燈，誤信為粉絲福利，點擊不明連結下單後，竟遭假冒客服以「帳戶遭凍結」為由，要求提供人頭帳戶協助處理，男子前晚到台中市潭北派出所求助，警方識破詐騙手法。

台中市大雅警分局潭北派出所警員黃笙嘉、張維哲前晚8時執勤，接獲劉男報案，他表示在社群媒體上看到一則貼文，內容聲稱只要是「頑童」粉絲即可免費領取官方手燈，他私訊對方並依指示點入賣貨便連結操作。不久後，對方假冒客服來電，聲稱交易涉及虛假行為，帳戶已遭凍結，並要求提供一個有新台幣3萬元的人頭帳戶進行「解凍」。

警方聽聞後立即上網查核，發現該手法與近期詐騙案例高度相似，耐心向劉男說明詐騙集團常見話術及操作手法，並舉出實例佐證。劉男才驚覺自己險些受騙，對警方的即時協助深表感謝。

大雅警分局提醒民眾，詐騙集團常利用「免費贈品」、「限時好康」等誘因吸引點擊，再以帳戶異常、交易爭議等理由要求提供個資或金錢。若遇可疑訊息或陌生人要求金錢往來，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案。

台中劉姓男子在社群平台上看到貼文宣稱「頑童」免費發送偶像官方手燈，誤信為粉絲福利，點擊不明連結下單後遇詐，求助員警，警方迅速識破詐騙手法。圖／警方提供
台中劉姓男子在社群平台上看到貼文宣稱「頑童」免費發送偶像官方手燈，誤信為粉絲福利，點擊不明連結下單後遇詐，求助員警，警方迅速識破詐騙手法。圖／警方提供

